LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 114. Autoritățile ucrainene susțin că trupele ruse au ucis astăzi patru civili în regiunea Donețk

Rusia continuă atacul puternic asupra orașelor din estul Ucrainei. Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului anunță că, în perioada 24 februarie – 15 iunie 2022, în Ucraina au fost înregistrate 10 046 de victime civile: 4.481 de morți și 5.565 de răniți. Armata ucraineană a respins asaltul rusesc în direcția localității Zolotoe din Lugansk. Rușii au bombardat localitățile Zelenodolsk și Bolișaia Kostromka, din regiunea Dnepropetrovsk

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, premierul Italiei, Mario Draghi, și președintele României, Klaus Iohannis, s-au întâlnit joi, 16 iunie, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky. După întrevedere, președintele francez Emmanuel Macron a declarat, în cadrul unei conferințe, că liderii Franței, Germaniei, Italiei și României susțin ideea de a acorda Ucrainei statutul de candidat la Uniunea Europeană.

În primele ore ale zilei de 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Vineri, 17 iunie:

UPDATE 22:01 Rușii au ucis astăzi patru civili în regiunea Donețk. Despre asta a anunțat șeful administrației militare a regiunii, Pavel Kirilenko, scrie novosti.dn.ua.

Potrivit acestuia, alți șase civili au fost răniți. Autoritățile ucrainene nu au reușit să stabilească numărul exact al victimelor din Mariupol și Volnovaha.

UPDATE 20:14 Președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a declarat vineri că el și premierul britanic Boris Johnson au „o viziune comună asupra modului în care se poate ajunge la victorie” în războiul provocat de Rusia în Ucraina, scrie CNN.

„Am discutat în detaliu despre situația actuală de pe linia frontului, în estul și în sudul statului nostru, despre capacitățile noastre de a ne proteja țara de ocupația rusă. În special, am vorbit despre necesitatea de a crește aprovizionarea cu arme grele. Principalul lucru astăzi este să asigurăm și apărarea aeriană a Ucrainei. Începem să ne mișcăm în această direcție. Rachetele rusești rămân o amenințare pentru poporul nostru, pentru întregul teritoriu al Ucrainei. Marea majoritate a loviturilor cu rachete rusești sunt efectuate de armata rusă asupra oamenilor obișnuiți, asupra infrastructurii civile – locuințe, școli, spitale, spitale, universități, transporturi”, a declarat Zelensky la o conferință de presă comună la Kiev cu Johnson, care a efectuat a doua sa vizită surpriză în Ucraina.

Președintele ucrainean a precizat că cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre nevoia de sprijin economic și financiar a Ucrainei.

„Nu este vorba doar de finanțe, avem și un deficit de combustibil din cauza bombardării rafinăriei noastre, a rezervelor noastre de către Federația Rusă. Am vorbit și despre o problemă dificilă – asigurarea pregătirii pentru sezonul de încălzire. Îi sunt recunoscător lui Boris pentru disponibilitatea sa de a ajuta statul nostru”, a declarat președintele ucrainean.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre creșterea presiunii sancțiunilor asupra Federației Ruse.

„Putem elabora sancțiuni astfel încât Rusia să simtă cu adevărat că agresiunea sa, acțiunile sale teroriste împotriva Ucrainei și împotriva stabilității globale vor duce la pierderi pentru Rusia însăși. Agresorul trebuie să plătească cel mai mare preț pentru această agresiune, pentru acest război”, a adăugat Zelensky.

UPDATE 19:15 Premierul britanic Boris Johnson a sosit la Kiev vineri, 17 iunie, și a avut o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky, scrie novosti.dn.ua.

Potrivit șefului biroului președintelui ucrainean, Andrii Yermak, președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, echipa biroului președintelui și guvernul au discutat cu Johnson despre necesitatea de a furniza arme grele și sisteme de apărare aeriană, despre sprijinul economic pentru Ucraina și despre creșterea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei.

De asemenea, printre subiecte s-au numărat garanțiile de securitate pentru Ucraina și necesitatea ca Rusia să compenseze daunele aduse statului ucrainean.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

UPDATE 17:49 Cancelarul german Olaf Scholz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Mario Draghi nu l-au convins pe președintele ucrainean Volodimir Zelensky să negocieze cu Rusia. Declarația a fost făcută de secretarul de presă al liderului ucrainean, Serghei Nikiforov, scrie novosti.dn.ua.

El a dezmințit informațiile publicate anterior de ziarul Welt, potrivit cărora liderii europeni care au vizitat Kievul joi, 16 iunie, l-ar fi convins pe șeful statului ucrainean să înceapă negocierile cu președintele rus Vladimir Putin.

„Dimpotrivă, la întâlnirea de ieri s-a spus că numai Ucraina însăși poate stabili când și în ce condiții să se așeze la masa negocierilor cu Rusia”, a declarat Nikiforov.

De asemenea, acesta a menționat că partenerii și-au exprimat interesul ca Ucraina să se afle în cea mai avantajoasă poziție de negociere decât Rusia. Nikiforov a declarat că Germania, Franța și Italia vor continua să ofere sprijin de apărare, economic și politic statului ucrainean.

UPDATE 16:45 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky salută recomandarea Comisiei Europene privind acordarea statutul de candidat la UE pentru Ucrainei.

„Acesta este primul pas către aderarea la UE, care va aduce cu siguranță victoria noastră mai aproape. Îi mulțumesc președintelui Ursula von der Leyen și fiecărui membru al CE pentru o decizie istorică. Aștept cu nerăbdare rezultate pozitive săptămâna viitoare”, a scris președintele Ucrainei pe Twitter.

Вітаю позитивний висновок @EU_Commission про надання 🇺🇦 статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую Президенту @vonderleyen та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки #EUCO наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2022

UPDATE 14:20 Din 1 iulie, Ucraina introduce regim de vize pentru cetățenii ruși. O decize în aces sens a fost luată de Cabinetul de miniștri al Ucrainei, anunță șeful biroului lui președintelui Zelensky, Andrei Yermak.

UPDATE 13:10 Comisia Europeană recomandă confirmarea perspectivei Ucrainei de a deveni membră a UE, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Avem un mesaj clar, iar acesta este: da, Ucraina merită perspective europene, da, Ucraina trebuie să fie primită ca stat candidat”, a spus președinta CE, potrivit Digi24.

Ukrainians are ready to die for the European perspective.



We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

De asemenea, Comisia Europeană recomandă Consiliului să confirme perspectiva R. Moldova, Ucrainei și Georgiei de a deveni membre ale UE și își oferă avizul cu privire la acordarea statutului de candidat. O notă în acest sens a fost publicată vineri, 17 iunie, pe site-ul oficial al Comisei Europene.

„Recomandăm Consiliului să acorde Moldovei o perspectivă europeană și statut de țară candidată, cât timp face reforme”, a mai spus Von der Leyen.

„Ucraina este un stat european care a dovedit din plin că aderă la valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Prin urmare, Comisia recomandă ca Ucrainei să i se acorde statutul de candidat, în condițiile în care aceasta va lua o serie de măsuri specifice”, se arată în recomandare.

Recomandările Comisiei Europene vor trebui aprobate de Consiliul Uniunii Europene şi de Parlamentul European.

Ucraina a cerut aderarea la UE la doar patru zile după ce trupele ruse au declanșat invazia, în februarie. Patru zile mai târziu, R. Moldova și Georgia au făcut cereri de aderare la UE.

Georgia must now come together politically to design a clear path towards structural reform and the EU.



So we recommend 🇬🇪 to grant the European perspective, but to come back and assess how it meets a number of conditions before granting it candidate status. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

UPDATE 12:05 A crescut numărul victimelor în urma atacului cu rachete asupra orașului Nikolaev. Șeful administrației regionale din Nikolaev, Vitaly Kim, a anunțat că doi oameni au murit, iar 20 au fost răniți.

UPDATE 11:00 Autoritățile ucrainene susțin că Rusia a pierdut peste 33 150 de soldați în timpul războiului împotriva Ucrainei.

UPDATE 10:42 Gaidai: evacuarea din combinatul chimic Azot este imposibilă

Șeful adminsitrațieie regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, spune că civilii care se ascund pe teritoriul uzinei „Azot” din Severodonețk ar trebui să rămână la adăpost. Potrivit acestuia, părăsirea fabricii este extrem de periculoasă din cauza bombardamentelor constante și a ostilităților continue în jurul și în interiorul orașului.

„În adăpost sunt 568 de persoane, inclusiv 38 de copii. Ieșirea din uzină este posibilă doar cu o încetare completă a focului”, a scris Gaidai pe pagina sa de Facebook.

UPDATE 10:04 322 de copii au murit în Ucraina de la începutul războiului, alți 581 de copii au fost răniți, anunță Procuratura Generală a Ucrainei. De asemenea, potrivit procurorilor, bombele rusești au lovit 2 028 de instituții de învățământ din Ucraina: 209 fiind total distruse.

UPDATE 9:13 Rușii au bombardat orașul Nikolaev: un om a murit.

Șeful administrației regionale din Nikolaev, Vitaly Kim, spune că, deocamdată se cunosc informații despre un mort și șase răniți, printre care un copil. În plus, patru clădiri rezidențiale înalte au fost avariate.

UPDATE 8:55 În urma bombardamentelor rusești, lase civili au murit în Lisiciansk și Severodonețk într-o singură zi, anunță șeful regiunii Lugansk, Serghei Gaidai. Potrivit acestuia, rușii au atacat casa de cultură din Lisiciansk, unde se ascundeau oameni. Trei persoane au murit și șapte au fost internate în spital. Un alt locuitor al orașului a murit pe stradă. O mamă și un fiu au murit la Severodonețk.

UPDATE 8:45 În Odesa vor fi redenumite peste 60 de străzi ale căror nume sunt asociate cu Rusia sau cu regimul comunist. Această decizie a fost luată în cadrul unei ședințe a comisiei istorice și toponimice din Consiliul orașului Odesa, scrie Suspilne Media.

La ședința din 16 iunie, comisia a examinat 24 de denumiri care nu pot respecta normele sau regulile limbii ucrainene. Șapte dintre ele vor fi redenumite: strada Krasnie Zori, Krasnoslobodsk, Stepnoi 2, strada Krasnoselskaya, Neskucinaya, Stepnaya. Celelalte denumiri au fost trimise spre analiză experților de la Universitatea din Odesa. I. I. Mechnikov. Noile denumiri vor fi examinate la următoarea ședință a comisiei.

UPDATE 8:00 ONU: 4,5 mii de civili au murit în Ucraina de la începutul războiului.

În perioada 24 februarie – 15 iunie 2022, Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a înregistrat 10.046 de victime civile în Ucraina: 4.481 de morți și 5.565 de răniți.

Printre cei uciși se numără 1 739 de bărbați, 1 159 de femei, 119 de fete și 125 de băieți, precum și 40 de copii și 1 299 de adulți ale căror identitate nu a putut fi stabilită.

Majoritatea oamenilor au fost uciși sau răniți în urma explozibililor, precizează ONU.

ONU consideră că cifrele reale ale victimelor sunt mult mai mari, deoarece nu există informații exacte din unele regiuni unde au loc lupte intense. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru Mariupol, Izium și Popasna.

Latest update on civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 4,481 killed, incl 284 children; 5,565 injured, incl 462 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. More ➡️ https://t.co/eDcwFV30fI pic.twitter.com/epZX7cG009 — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) June 16, 2022

UPDATE 7:59 Rușii continuă să distrugă infrastructura regiunii Lugansk. Șeful administrației din Lugansk, Serghei Gaidai spune că armata rusă continuă atacul asupra uzinei „Azot” din Severodonețk.

„În ultimele 24 de ore, rușii au folosit artilerie și lansatoare de grenade propulsate de rachete în localitățile Severodonețk, Lisiciansk, Ustinivka, Loskutivka, Metelkino, Borivski, Nikolaivka și Novoivanivka”, anunță Gaidai.

De asemenea, potrivit șefului administrației ucrainene din Lugansk, armata ucraineană a respins un asalt rusesc în direcția localității Zolotie – „inamicul s-a retras”, spune Gaidai.

UPDATE 7:50 Joi seara târziu, rușii au bombardat localitățile Zelenodolsk și Bolișaia Kostromka, din regiunea Dnepropetrovsk. Potrivit șefului administrației regionale, Valentin Reznicenko, nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 7:43 Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) anunță că armata rusă a efectuat operațiuni ofensive nereușite la nord-vest de Sloviansk, iar trupele ucrainene au reluat pregătirile pentru o contraofensivă la vest de Izium.

