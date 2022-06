Luptele și bombardamentele nu contenesc în sudul Ucrainei. Este a 112-a zi de război în țara vecină. În orașul Apostolovo, regiunea Dnipropetrovsk, patru persoane au murit în urma bombardamentelor lansate de armata rusă miercuri noaptea, anunță autoritățile ucrainene.

În primele ore ale zilei de 24 februarie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 17:05 Ministerul britanic al Apărării anunță că după mai bine de o lună de lupte grele, Rusia controlează cea mai mare parte a orașului Severodonețk. Tacticile rusești de război în orașe, bazate pe utilizarea intensă a artileriei, au cauzat daune semnificative orașului.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu câteva sute de civili, se ascund în buncărele subterane de la combinatul chimic „Azot”, în zona industrială a orașului.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WxbRo1tEgH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RX2bHMeIEc