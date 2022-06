LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 113. Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky s-a întâlnit, la Kiev, cu liderii europeni Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi și Klaus Iohannis

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/mUcMIcLHxU 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bJGO1qRWlT

UPDATE 8:30 Noaptea trecută rușii au lansat un atac cu rachete asupra regiunii Sumî. Potrivit șefului adminsitrațieie regionale Dmitri Jivițky, în urma acestui atac patru persoane au murit, șase au fost rănite.

UPDATE 8:00 După ce a vizitat România și apoi R. Moldova, Emmanuel Macron călătorește joi, 16 iunie, după-amiaza, la Kiev, capitala Ucrainei, în contextul invaziei rusești, conform dezvăluirilor presei franceze, „Europa 1”.

Despre asta scrie și scrie Unian pe Telegram, precum și altele, inclusiv surse media din Italia.

Călătoria lui Emmanuel Macron pe flancul estic al Europei este prima de la începutul invaziei lansate de Moscova împotriva Ucrainei.

⚡️ Macron, Scholz, Draghi to visit Kyiv on June 16.



French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz, and Italian Prime Minister Mario Draghi will meet with President Volodymyr Zelensky to show support and discuss Ukraine’s bid for EU candidate status.