LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 88. Rusia a intensificat ofensiva în Donbas

Duminică, 22 mai, este a 88-a zi de război în Ucraina. Rusia a intensificat ofensiva în Donbas, context în care Ucraina a exclus posibilitatea de a accepta un armistițiu cu Rusia și a respins ideea de a încheia un acord cu Moscova care să implice cedarea de teritorii. În toată Ucraina luptă în prezent 700.000 de apărători, spune președintele Volodimir Zelensky, iar șeful de la Casa Albă Joe Biden, secretarul de stat Antony Blinken, și alți 963 de cetăţeni american au primit interzis de a intra pe teritoriul Federației Ruse.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE Șeful administrației militare regionale (OVA) din Luhansk, Serhiy Gaidai, a transmis că forțele de ocupație ruse au încercat să pătrundă în Severodonețk din patru direcții diferite, dar au fost respinse.

UPDATE Rada Supremă a Ucrainei a înregistrat un proiect de rezoluție prin care intenționează să facă apel la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură pentru ai solicita să-i retragă Rusiei statutul de stat membru UNESCO, informează Ukrinform.

„În calitate de membru UNESCO, Ucraina a împărtășit întotdeauna principiile de bază ale acestei organizații și a avut grijă de moștenirea culturală care se află pe teritoriul nostru. Dar bombardamentele de artilerie, loviturile aeriene și cu rachete ale Federației Ruse și ale conducerii acesteia au ca scop distrugerea moștenirii istorice și culturale de secole a Ucrainei”, se arată în nota explicativă a proiectului de rezoluție.

UPDATE Primele imagini cu lansatoarele de rachete donate de Cehia, folosite în luptă în Ucraina.

Cehia a donat peste 20 de bucăți de lansatoare RM-70, o variantă de lansator multiplu de rachete de artilerie derivată din sovieticul BM-21 Grad.-ADVERTISEMENT-

RM-70 folosește cam același lansator cu 40 de proiectile de calibru 122mm, dar față de BM-21 GRAD are spațiu pe platformă pentru încă o rundă de 40 de proiectile ce pot fi reîncărcate rapid.

#Ukraine: The first video of the Czech RM-70 122mm MRL in use against Russian forces in the East- all 40 rockets fired at once. https://t.co/88zWfHOJlv pic.twitter.com/Rdo9mijZGB