LIVE TEXT/ 100 de zile de război în Ucraina. Autoritățile ucrainene anunță că 261 de copii au fost uciși în Ucraina de la începutul războiului

Vineri, 3 iunie, se împlinesc 100 de zile de la începutul războiului din Ucraina. Orașul Severodonețk din regiunea Lugansk este atacat continuu de forțele rusești. Autoritățile regionale declară că Severodonețk rezistă și „are toate șansele de a fi în curând eliberat”. Joi, în regiunea Donețk au murit trei oameni, nouă au fost răniți. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a întâlnit joi cu președintele american Joe Biden. După întâlnire, Stoltenberg și-a exprimat încrederea că războiul din Ucraina se va termina la masa de negocieri. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, spune că Moscova va lovi decisiv centrele de decizie dacă Ucraina va folosi armele primite de la Statele Unite ale Americii împotriva teritoriului Rusiei.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 12:45 Procuratura Generală a Ucrainei anunță că 261 de copii au murit în urma agresiunii ruse în Ucraina. Numărul copiilor răniți a crescut până la 463.

Tot din cauza bombardamentelor rusești, au fost avariate 1 938 de instituții de învățământ din Ucraina: 182 dintre ele au fost complet distruse.



UPDATE 12:10 Rusia ar fi pierdut 30 950 de militari în războiul din Ucraina, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Ultima dată când Ministerul rus al Apărării a anunțat despre pierderile înregistrate de armata rusă în războiul din Ucraina a fost pe 25 martie. Atunci, Moscova a anunța că 1 351 de militari ruși au murit, iar 3.825 au fost răniți în timpul așa-numite „operațiuni speciale” din Ucraina.

UPDATE 11:45 Liderul cecen Ramzan Kadîrov anunță că a avut o „întâlnire fructuoasă” cu ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu.

UPDATE 11:00 Ucraina nu intenționează să folosească sisteme de lansare multiplă de rachete de artilerie MLRS pentru lovituri pe teritoriul Rusiei – Mihail Podolyak, consilierul șefului Administrației Prezidențiale a Ucrainei,

„Ucraina nu intenționează să folosească MLRS pentru a ataca ținte din Rusia. Partenerii noștri știu unde sunt folosite armele lor. Orice declarații despre astfel de intenții sunt o operațiune psihologică a serviciilor speciale ruse”, a scris Podolyak pe Twitter.

UPDATE 10:30 În dimineața zilei de 3 iunie, trupele ruse au atacat regiunea Cernigov

Comandamentului operațional „Nord” anunță că a fost bombardat satul Kamenskaia Sloboda din regiunea Cernigov. Potrivit informațiilor preliminare, victime nu există.

UPDATE 10:00 În ultimele 24 de ore, trupele ruse au lansat 17 atacuri asupra regiunii Donețk, anunță Poliția Ucrainei.

În urma acestor atacuri, au fost avariate 35 de obiective civile. De asemenea, există morți și răniți în rândul populației civile, dar numărul acestora nu este precizat.

UPDATE 9:30 Ministerul britanic al Apărării anunță că în prezent, Rusia controlează peste 90% din teritoriul regiunii Lugansk. În următoarele două săptămâni, probabil, această cifră va ajunge la 100%. Dar, pentru realizarea acestui obiectiv, rușii vor înregistra pierderi mari de resurse, mai anunță Ministerul britanic al Apărării .

„Pe alte direcții, Rusia nu a reușit să pună în aplicare nicio manevre, și au intrat în defensivă”.

