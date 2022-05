LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 97. Ucraina a identificat peste 600 de suspecţi ruşi în ancheta cu privire la crimele de război şi a început urmărirea penală pentru aproximativ 80 dintre ei

A început a 97-a zi de război în Ucraina. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că Rusia avansează spre regiunile de est ale Ucrainei pe două direcții. Se regrupează și se pregătesc pentru o ofensivă în direcția Limansk. Luptele continuă și în direcțiile Severodonețk și Bahmut.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Marți, 31 mai:

UPDATE 17:16 Ucraina a identificat peste 600 de suspecţi ruşi în ancheta cu privire la crimele de război şi a început urmărirea penală pentru aproximativ 80 dintre ei, a declarat, marţi, 31 mai, procurorul general ucrainean Irina Venediktova.

Lista suspecţilor include ”militari de top, politicieni şi agenţi de propagandă ai Rusiei”, a mai afirmat procurorul general Irina Venediktova într-o conferinţă de presă la Haga.

Venediktova a spus că Estonia, Letonia şi Slovacia au decis să se alăture unei echipe internaţionale de anchetă din Ucraina.

Venediktova a anunţat, de asemenea, că Estonia, Letonia şi Slovacia urmează să se alăture Ucrainei, Lituaniei şi Poloniei în investigaţiile desfăşurate

UPDATE 16:55 Canada a impus noi sancțiuni împotriva a 22 de cetățeni ruși. Printre aceștia se numără Alina Kabaieva, considerată amanta lui Vladimir Putin, și două fiice ale lui Mihail Friedman, un apropiat al liderului de la Kremlin.

De asemenea, au fost impuse sancțiuni împotriva a patru companii rusești: Investtorgbank, Rosselkhozbank, RVC și Fondul Rus de Investiții Directe.

UPDATE 16:30 Poliția Ucrainei a prezentat consecințele atacului rușilor asupra localității Salviasnk din regiunea Lugansk. În urma acestui atac au fost avariate mai multe clădiri: există morți și răniți.

UPDATE 16:10 Președinta Slovaciei, Zuzana Čaputová, efectuează o vizită de lucru în Ucraina. Aceasta deja s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

„Țările noastre împărtășesc valori comune. Vă mulțumim pentru sprijinul puternic și solidaritatea cu poporul ucrainean”, a scris Zelensky pe canalul său de Telegram.

UPDATE 15:30 Rada Supremă a Ucrainei a demis-o pe comisara pentru drepturile omului, Liudmila Denisova.

UPDATE 14:30 Regiunea Herson va deveni „în viitorul apropiat” un subiect cu drepturi depline al Federației Ruse. Cel puțin asta declară Kirill Stremnousov, pe care presa rusă îl numește „adjunctul șefului administrației” din regiunea Herson.

Astfel, Stremousov susține că în regiunea Herson va fi organizat un referendum pentru aderarea la Rusia.

„Când vom ajunge la referendum, pe care totuși îl vom organiza astfel încât să nu fie întrebări pentru nimeni, atunci locuitorii regiunii Herson vor vota cel puțin 60%, sau chiar 70% pentru aderarea la Rusia”, se arată convins Stremousov.

La începutul lunii mai, Stremousov a declarat că autoritățile din regiunea Herson îi vor cere lui Vladimir Putin să includă regiunea în Rusia, iar regiunea va fi anexată la Federația Rusă pe baza unui „decret unic”.

UPDATE 13:00 Alexander Striuk, șeful administrației militar-civile din Severodonețk, spune că pe străzile orașului au loc lupte: orașul fiind împărțit în jumătate de linia frontului. În ultimele 24 de ore, cel puțin 10 persoane au fost au fost rănite, numărul total al victimelor nu este cunoscut.

UPDATE 12:30 Agenția ucraineană de presă UNIAN a publicat un videoclip în care un grup de jurnaliști, împreună cu mai mulți soldați ucraineni, sunt la un pas să fie uciși de bombele rusești. Când și unde a fost filmat acest videoclip nu este specificat.

UPDATE 11:45 Cel puțin 4 074 de civili au murit de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei. Alte 4 826 de persoane au fost rănite, potrivit Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Potrivit organizației, printre morți se numără și 262 de copii.

În teritoriile regiunilor Donețk și Lugansk controlate de guvernul ucrainean, 2.171 de civili au murit și 2.161 de persoane au fost rănite. Pe teritoriul controlat de Rusia, 136 de persoane au fost ucise și 569 de civili au fost răniți, susține ONU.

În alte regiuni ale Ucrainei, în special în Kiev, precum și în regiunile Cherkask, Cernigov, Harkov, Herson, Kiev, Nikolaev, Odesa, Sumî, Zaporojie, Dnepropetrovsk, Poltava, Rivne, Vinniâa și Jitomir, ONU a confirmat 1.767 de morți și 2.096 de răniți.

Totodată, ONU menționează că numărul real al morților și răniților este mult mai mare, deoarece multe rapoarte necesită confirmare suplimentară, iar primirea informațiilor din unele locuri în care ostilitățile continuă este întârziată. Acest lucru, după cum precizează ONU, se aplică Mariupol (regiunea Donețk), Izium (regiunea Harkov) și Popasnaia (regiunea Lugansk).

UPDATE 10:20 Viceprim-ministrul Rusiei, Marat Khusnullin a declarat că pe 30 mai, „circa 50” de locuitori ai regiunilor Herson și Zaporojie au depus cereri pentru cetățenia rusă. Procedura accelerată de eliberare a pașapoartelor rusești pentru locuitorii din aceste regiuni a fost aprobată de Vladimir Putin săptămâna trecută.

De asemenea, în regiunile Zaporojie și Herson, au început să fie distribuite carduri SIM cu numere rusești, iar „noile autorități” au introdus în regiune două valute.

UPDATE 9:30 Autoritățile ucrainene publică date noi despre pierderile rușilor în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, din 24 februarie și până pe 31 mai, Rusia a pierdut 30 500 de soldați.

Ultima dată când Ministerul rus al Apărării a anunțat despre pierderile înregistrate de armata rusă în războiul din Ucraina a fost pe 25 martie. Atunci, Moscova a anunța că 1 351 de militari ruși au murit, iar 3.825 au fost răniți în timpul așa-numite „operațiuni speciale” din Ucraina.

Ulterior, la începutul lunii aprilie, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat, într-un interviu pentru Sky News, că Rusia suferă „pierderi semnificative” în așa-numita „operațiune specială” din Ucraina.

„Am suferit pierderi semnificative, aceasta este o tragedie uriașă pentru noi”, a declarat atunci Peskov.

UPDATE 8:50 Noaptea trecută rușii au lansat o rachetă asupra localității Sloviansk: trei persoane au murit și șase au fost rănite, a declarat șeful regiunii Donețk, Pavel Kirilenko.

UPDATE 8:20 Statele Unite vor livra Ucrainei lansatoare de rachete MLRS și rachete de înaltă precizie, dar nu și rachete care pot lovi adânc în Rusia. despre asta a anunțat fostul ambasador al SUA în Rusia, Michael McFaul, pe contul său de Twitter.

„Comentariile clarificatoare ale administrației prezidențiale americane cu privire la MLRS sunt mai încurajatoare. Ucraina va primi noi loturi de rachete de înaltă precizie cu o rază de acțiune mai mare decât cea a pe care o au acum, dar nu și rachete capabile să lovească adânc în Rusia”, a scris McFaul.

Clarifying comments from @POTUS administration on #MLRS are more assuring. Ukraine will get new shipments of precision-guided missiles with longer ranges than Ukrainians have now, but not rockets that can strike deep into Russia. — Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022

UPDATE 8:00 Șeful administrației militar-civile a regiunii Lugansk, Serghei Gaidai, spune că rușii și-au concentrat eforturile principale pe stabilirea controlului deplin asupra orașului Severodonețk. În ultimele 24 de ore, 12 case au fost avariate în Severodonețk, 12 în Lisiceansk.

Totodată, în ultimele 24 de ore, armata ucraineană a respins opt atacuri rusești în regiunea Lugansk, mai spune Gaidai.

Totodată, în urma atacurilor rusești, doi oameni au murit în Lisiciansk, potrivit lui Serghei Gaidai.

Cadavrul unui alt bărbat mort a fost găsit în apropierea locuinței sale din Lisiciansk.

UPDATE 7:55 Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord asupra celui de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include un embargo parțial asupra importurilor de petrol rusesc, anunță șeful Consiliului European Charles Michel.

„Sancțiunile vor avea un impact imediat asupra a 75% din importurile de petrol rusesc. Iar până la sfârșitul anului, 90% din petrolul rusesc importat în Europa va fi interzis”, a scris Charles Michel, într-un mesaj pe Twitter.

În plus, noul pachet de sancțiuni include:

deconectare de la SWIFT „Sberbank”

interzicerea a încă 3 posturi de stat rusești

impunerea de sancțiuni persoanelor responsabile de crime de război în Ucraina.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned.

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Embargoul petrolier va reduce cu aproximativ 90% din importurile de petrol din Rusia către țările UE până la sfârșitul anului.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul UE privind sancțiunile petroliere împotriva Rusiei.

I welcome the #EUCO agreement tonight on oil sanctions against Russia.



This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

UPDATE 7:45 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că Rusia avansează spre Ucraina pe două direcții. Se regrupează și se pregătesc pentru o ofensivă în direcția Limansk. Luptele continuă și în direcția Severodonețk. Luptele continuă și în direcția Bahmut.

