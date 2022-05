LIVE TEXT/ A 93-a zi de război în Ucraina. Rușii au bombardat vineri dimineața regiunea Dnepropetrovsk: 10 persoane au murit, aproximativ 35 au fost rănite – presa

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelensky a acuzat Rusia de comiterea unui genocid în regiunea Donbas din estul Ucrainei. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov l-a acuzat pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky, că nu doreşte să negocieze şi Occidentul pentru că sprijină Kievul în această poziţie.

UPDATE 12:58 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că negocierile cu Ucraina au fost „înghețate prin decizia Kievului”.

„Conducerea Ucrainei face în mod constant declarații care nu clarifică dacă Kievul este gata să adopte o abordare corectă și să înțeleagă starea reală a lucrurilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie TASS.

UPDATE 12:45 Rușii au bombardat vineri dimineața regiunea Dnepropetrovsk, scrie Unian pe Telegram.

Astfel, trei rachete Iskander au fost lansate din regiunea Rostov a Federației Ruse asupra regiunii Dnepropetrovsk. O rachetă a atins ținta, transmit sursa citată. Racheta a lovit cazarma Gărzii Naționale: 10 persoane au murit, aproximativ 35 au fost rănite.

UPDATE 11:45 Șeful regiunii Donețk, Pavel Kirilenko a confirmat că Ucraina a pierdut controlul asupra majorității localității Liman.

Într-un comentariu pentru Hromadske, Pavel Kirilenko, a declarat că „majoritatea localității Liman nu este controlată de armata ucraineană”.

UPDATE 11:10 Așa-numitele autorități din autoproclamata Republică Populară Donețk anunță că „a stabilit controlul deplin asupra orașului Liman”.

Potrivit RIA Novosti, Forțele de Apărare ale Donbasului au eliberat și stabilit controlul deplin asupra a 220 de localități, inclusiv Krasnî Lyman.

Cu o zi mai devreme, Aleksei Arestovici, consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, a recunoscut că armata ucraineană a „pierdut” această localitate (Liman n.r.).

UPDATE 10:40 Un băiat de 12 ani a murit joi pe teritoriul unei școli din Mariupol, anunță consilierul primarului orașului Petr Andriușcenko. Potrivit acestuia, copilul a murit în urma detonării unui proiectil rusesc neexplodat anterior de la sistemul de rachete cu lansare multiplă Grad.

UPDATE 10:10 Autoritățile ucrainene susțin că Rusia ar fi pierdut 29 750 de soldați în războiul din Ucraina.

UPDATE 9:30 Șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pușilin, anunță că regiunea planifică să restabilească aeroporturile din Donețk și Mariupol, scrie RIA Novosti.

UPDATE 9:15 Ministerul britanic al Apărării anunță că forțele terestre ruse își continuă eforturile de a încercui orașele Severodonețk și Lisiciansk, cucerind mai multe sate la nord-vest de Popasnaia.

Rusia nu renunță la obiectivul de a ocupa teritoriul sudic al Ucrainei, în acest sens, în ultimele zile, Rusia pare să fi scos din depozit tancuri T-62 vechi de 50 de ani și să le fi trimis în zona de operațiuni a grupului.

