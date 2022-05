LIVE TEXT/ 90 de zile de război în Ucraina. Rusia își intensifică ofensiva în estul Ucrainei. Patru oameni au fost uciși în regiunea Lugansk de bombele rusești

Marți, 24 mai, este a 90-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, anunță că cea mai dificilă situație este acum în Donbas. Potrivit lui Zelensky, rușii și-au concentrat eforturile în direcțiile Bahmut, Popasnaia și Severodonețk.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit ONU, de la începutul războiului și până în prezent, 24 februarie – 22 mai, în Ucraina au murit 3 930 de civili, iar 4 532 au fost răniți.

UPDATE 8:45 Ministerul britanic al Apărării anunță că Rusia a crescut intensitatea ofensivei în Donbas, către Severodonețk, Lisiciansk și Rubejnoie. În prezent, trupele care avansează din nord și sud sunt împărțite la aproximativ 25 de kilometri de teritoriu controlat de ucraineană.

De asemenea, potrivit Ministerului britanic al Apărării, chiar dacă Forțele armate ale Ucrainei rezistă efectiv, ocupând poziții defensive, Rusia a reușit să obțină unele succese locale datorită concentrării unităților de artilerie.

Dacă orașul Severodonețk va fi ocupat de către Rusia, asta va duce la la faptul că întreaga regiune Lugansk va fi sub ocupație rusă. Deși eforturile principale ale Rusiei sunt concentrate în prezent pe această sarcină, această operațiune este doar o parte a campaniei de capturare a Donbasului, mai susține Ministerul britanic al Apărării.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 May 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/jtTcuPCs66



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm