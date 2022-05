LIVE TEXT/ A 89-a zi de război în Ucraina. Ministerul rus de Externe anunță că Rusia a primit un plan de pace propus de către Italia şi este pe cale să-l studieze

Este a 89-a zi de război în Ucraina. În noaptea de duminică spre luni, 22-23 mai, explozii puternice au răsunat în orașul Korosten din regiunea Jîtomîr. Autoritățile ucrainene anunță că cinci civili din regiunea Donețk au fost uciși în ultimele 24 de ore în urma bombardamentelor rusești.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:20 Rusia a primit un plan de pace propus de către Italia şi este pe cale să-l studieze, anunţă luni, potrivit agenţiilor ruse de presă, adjunctul ministrului rus de Externe Andrei Rudenko, scrie Tass.

„L-m primit de puţin timp. Suntem pe cale să-l studiem”, a declarat Rudenko, subliniind că nu au loc, în prezent, negocieri între Rusia şi Italia.

„Atunci când vom termina să-l studiem, vom spune ce credem despre el”, precizează ministrul.

Ministrul italian de Externe Luigi Di Maio a anunţat vineri că Italia a propus ONU înfiinţarea unui „Grup internaţional de facilitare” care să încerce să ajungă „pas cu pas” la un armistiţiu în Ucraina.

UPDATE 17:45 Lituania, Letonia, Estonia şi Slovacia fac apel la Uniunea Europeană (UE) să confişte activele ruseşti îngheţate pentru a finanţa reconstrucţia Ucrainei, potrivit unei scrisori comune a celor patru ţări care urmează să fie înmânată marţi miniştrilor de Finanţe ai UE, scrie Reuters.

„O parte substanţială a costurilor reconstrucţiei Ucrainei, inclusiv despăgubirea victimelor agresiunii militare ruse, trebuie să fie acoperită de Rusia”, se arată în scrisoarea care va fi înmânată marţi miniştrilor de Finanţe ai UE.

De asemenea, cele patru state îndeamnă UE să înceapă pregătirea unui pachet de noi sancţiuni împotriva Rusiei.

UPDATE 17:10 Presa ucraineană anunță despre bătălii lângă Liman, regiunea Donețk. Potrivit unor informații, neconfirmate încă de autoritățile ucrainene, rușii ar fi ocupat mai multe străzi din partea de nord a orașului.

UPDATE 16:45 Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko a adresat o scrisoare secretarului general al ONU, António Guterres în care a explică că „soluționarea conflictului ucrainean este astăzi o problemă cheie pentru securitatea Europei, transmite agenția de presă BelTA.

„În acest sens, Belarus face un apel către țările lumii să se unească și să prevină escaladarea conflictului regional din Europa într-un război mondial la scară largă!”

De asemenea, liderul de la Minsk susține că „este necesar să se renunțe la distrugerea mecanismelor ONU și de cooperare multilaterală, care este rezultatul politicii actuale de limitare a participării sau chiar excluderii anumitor țări din activitatea lor. Din păcate, vedem că ONU în viitorul apropiat poate repeta soarta de neinvidiat a Societății Națiunilor”.

Fragmente din mesajul președintelui Republicii Belarus către secretarul general al ONU:

„Războiul din Ucraina – este un război lângă zidurile noastre! Având în vedere proximitatea teritorială și trecutul istoric comun cu Ucraina, Belarus este sincer interesat de soluționarea cât mai rapidă a situației din această țară. Noi, ca vecini ai Ucrainei, suntem îngrijorați de viitorul securității regionale și de garanțiile securității naționale pentru Belarus. Este imposibil să rezolvăm aceste probleme fără participarea noastră, precum și fără participarea țărilor din regiune.

Nu suntem agresori, așa cum încearcă să ne prezinte unele state. Belarus nu a fost niciodată inițiatorul niciunui război sau conflict. Dar nu suntem nici trădători. Onestitatea și integritatea în relații sunt importante pentru noi. Poziția noastră este că preocupările și interesele oricărei țări, fie că este vorba de o optime din pământ sau de o națiune insulară, ar trebui să fie ascultate de toată lumea!”.

UPDATE 16:00 În regiunea Lugansk, un autobuz de evacuare a fost atacat de ruși. Șeful administrației militare din regiunea Lugansk, Serghei Gaidai, anunță că în urma atacului nu au fost înregistrate victime.

Potrivit lui Gaidai, autobuzul transporta 18 locuitori ai localității Ghirsk.

UPDATE 15:30 Boris Bondarev, consilierul Rusiei la biroul ONU de la Geneva, a demisionat, a declarat activistul pentru drepturile omului Hillel Neuer.

Într-o scrisoare, Bondarev a spus că în cei douăzeci de ani de carieră diplomatică a văzut multe, dar „niciodată nu i-a fost atât de rușine de țara sa” ca acum din cauza „războiului agresiv din Ucraina declanșat de Putin”.

This is the highest profile Russian diplomatic defection since the start of the invasion.



We now call on the free world to encourage more Russian diplomats to follow and defect, by providing protection, financial security and resettlement for diplomats and their families. https://t.co/Y9tvVGpfAX