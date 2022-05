LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 88. Ministrul francez pentru afaceri europene estimează că aderarea Ucrainei la UE va lua „indubitabil” 15 sau 20 de ani

Duminică, 22 mai, este a 88-a zi de război în Ucraina. Rusia a intensificat ofensiva în Donbas, context în care Ucraina a exclus posibilitatea de a accepta un armistițiu cu Rusia și a respins ideea de a încheia un acord cu Moscova care să implice cedarea de teritorii. În toată Ucraina luptă în prezent 700.000 de apărători, spune președintele Volodimir Zelensky, iar șeful de la Casa Albă Joe Biden, secretarul de stat Antony Blinken, și alți 963 de cetăţeni american au primit interzis de a intra pe teritoriul Federației Ruse.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană va lua „indubitabil 15 sau 20 de ani”, a estimat, duminică, ministrul delegat francez pentru afaceri europene Clement Beaune, potrivit căruia ţara poate intra între timp în comunitatea politică europeană propusă de preşedintele francez Emmanuel Macron.

„Trebuie să fim oneşti. Dacă spunem că Ucraina va intra în UE în şase luni, un an sau doi ani, am minţi. Nu ar fi adevărat. Vor fi indubitabil 15 sau 20 ani, este foarte mult”, a declarat Beaune, a cărui ţară asigură până la 30 iunie preşedinţia semestrială a Consiliului UE, pentru postul Radio J, relatează AFP, citată de Agerpres.

UPDATE Parlamentul Ucrainei a votat duminică extinderea legii marţiale şi a mobilizării generale cu 90 de zile, până în 23 august, după ce joi preşedintele Volodimir Zelensky a semnat un decret în această privinţă.

„Toată lumea a văzut în ce mod Rusia luptă în acest război. Cu recruţi fără experienţă pe care îi aruncă în luptă drept carne de tun. Cu hoţi, care văd pentru prima dată aparate electrocasnice într-o ţară străină (…) Cu bombe cu fosfor interzise, utilizate pentru a incendia şcoli şi imobile simple de locuit”, a afirmat şeful statului ucrainean.

UPDATE Numai Ucraina are dreptul de a-şi decide viitorul, a declarat duminică preşedintele polonez în parlamentul ucrainean, devenind primul lider străin care susţine un discurs în persoană în legislativul acestei ţări de la începutul invaziei ruse, relatează Reuters. Andrzej Duda a dat asigurări că „nu va avea odihnă” până când Ucraina nu va deveni membră a UE.

Kievul a exclus orice acord de pace care ar implica cedarea de teritorii şi a respins apelurile la un armistiţiu care ar implica rămânerea forţelor ruse în zonele pe care le-au ocupat, afirmând că asta nu ar face decât să dea timp Moscovei pentru a-şi reface forţele.

„Voci îngrijorătoare au apărut, afirmând că Ucraina ar trebui să cedeze la cererile lui Putin. Numai Ucraina are dreptul să decidă în privinţa viitorului său… nimic despre voi sau fără voi”, a spus Andrzej Duda, fiind ovaţionat în picioare în Verhovna Rada, scrie Reuters, citată de Agerpres.

UPDATE Ministrul rus al transporturilor, Vitali Saveliev, recunoaște că sancțiunile internaționale impuse Rusiei, au „rupt” structura logistică a țării. Într-un interviu pentru agenția de presă de stat TASS, preluat de CNN, Vitali Saveliev a spus că Rusia este acum în situația în care trebuie să caute noi coridoare logistice pentru comerț.

„Sancțiunile impuse Rusiei… au rupt practic toată logistica din țara noastră. Trebuie să căutăm noi coridoare logistice”, a declarat Vitali Saveliev, într-un discurs susținut în timpul unei vizite în orașul port Astrakhan, de la Marea Caspică.

UPDATE Șeful administrației militare regionale (OVA) din Luhansk, Serhiy Gaidai, a transmis că forțele de ocupație ruse au încercat să pătrundă în Severodonețk din patru direcții diferite, dar au fost respinse.

UPDATE Rada Supremă a Ucrainei a înregistrat un proiect de rezoluție prin care intenționează să facă apel la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură pentru ai solicita să-i retragă Rusiei statutul de stat membru UNESCO, informează Ukrinform.

„În calitate de membru UNESCO, Ucraina a împărtășit întotdeauna principiile de bază ale acestei organizații și a avut grijă de moștenirea culturală care se află pe teritoriul nostru. Dar bombardamentele de artilerie, loviturile aeriene și cu rachete ale Federației Ruse și ale conducerii acesteia au ca scop distrugerea moștenirii istorice și culturale de secole a Ucrainei”, se arată în nota explicativă a proiectului de rezoluție.

UPDATE Primele imagini cu lansatoarele de rachete donate de Cehia, folosite în luptă în Ucraina.

Cehia a donat peste 20 de bucăți de lansatoare RM-70, o variantă de lansator multiplu de rachete de artilerie derivată din sovieticul BM-21 Grad.

RM-70 folosește cam același lansator cu 40 de proiectile de calibru 122mm, dar față de BM-21 GRAD are spațiu pe platformă pentru încă o rundă de 40 de proiectile ce pot fi reîncărcate rapid.

#Ukraine: The first video of the Czech RM-70 122mm MRL in use against Russian forces in the East- all 40 rockets fired at once. https://t.co/88zWfHOJlv pic.twitter.com/Rdo9mijZGB