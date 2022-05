VIDEO/ Imaginile care fac înconjurul lumii. Momentul în care soldații ucraineni răniți părăsesc în coloană oțelăria Azovstal asediată de ruși: unii dintre ei își duc camarazii pe targă

Peste 260 de soldați ucraineni, dintre care 53 de răniți, au fost evacuați de la oțelăria Azovstal din Mariupol. Luptătorii ucraineni care au apărat combinatul Azovstal s-au predat forțelor pro-ruse și au fost transportați pe teritorii controlate de ruși. În presă au apărut imagini cu momentul evacuării luptătorilor răniți de la oțelăria Azovstal, în baza acordului de încetare a focului și de creare a unui coridor umanitar anunțat de Ministerul rus al Apărării.

În imagini se văd militari și ambulanțe care preiau persoane rănite. Pe filmarea care surprinde momentul evacuării de la oțelăria Azovstal se vede cum o coloană de luptători ucraineni își duc camarazii pe tărgi. Potrivit autorităților ucrainene, 53 de răniți au fost evacuați la un spital din Novoazovsk pentru asistență medicală, care este controlat de separatiștii pro-ruși.

Wounded Azov defender evacuated out of the Azovstal plant. pic.twitter.com/Jf3Kn6s3Vt

Într-o altă filmare, luptătorii ucraineni sunt preluați de soldați ruși și percheziționați.

Footage of the surrender of Azov militants from #Azovstal.#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/BGXAz2EwBy