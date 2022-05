LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina. Germania acuză Rusia că blochează exporturile de cereale din Ucraina ca armă de război. Italia va conduce grupul de luptă al NATO în Bulgaria

În jur de o mie de luptători ucraineni din oțelăria Azovstal din Mariupol s-au predat forțelor ruse și au fost duși în centre de detenție. Finlanda și Suedia au depus oficial candidaturile de aderare la NATO, o decizie stimulată de invazia Rusiei în Ucraina, dar care se confruntă cu obiecții din partea Turciei. Preşedintele SUA Joe Biden a afirmat că „sprijină cu fermitate” cererile de aderare la NATO ale Finlandei și Suediei şi a subliniat că întreaga alianţă militară ar „beneficia” de pe urma aderării Helsinkiului şi Stockholmului.

UPDATE 8:10 Italia va prelua conducerea unui nou grup de luptă al NATO în Bulgaria cu scopul de a consolida apărarea Alianţei Nord-Atlantice pe flancul estic, în contextul războiului din Ucraina. Italia va desfăşura aproximativ 800 de militari şi echipamente militare în Bulgaria, potrivit Reuters.

Sofia, care iniţial a dorit să conducă grupul de luptă, îşi va limita numărul de militari prezenţi la 140. Guvernul bulgar a permis participarea a 40 de militari din Albania. Statele Unite şi Marea Britanie au convenit să ofere câte o companie grupului de luptă desfăşurat în Bulgaria.

UPDATE 7:55 Ministra germană al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, a acuzat Rusia că blochează exporturile de cereale din Ucraina ca armă de război.

„Rusia duce acest război cu o altă armă teribilă şi puternică: foamea şi lipsurile. Prin blocarea porturilor ucrainene, distrugând silozurile, străzile şi căile ferate, Rusia a lansat războiul grânelor, provocând o criză alimentară globală”, a spus Baerbock la o întâlnire a miniştrilor de Externe la ONU, în New York.

Potrivit guvernului german, Rusia a blocat exportul a 20 de milioane de tone de grâne din Ucraina, în special către Africa de Nord şi Asia. O mare parte din această cantitate este blocată în portul Odesa.

Ucraina este una dintre cele mai mari producătoare de cereale din lume.

Russia’s ruthless war is also fought with #hunger, putting millions of lives at risk in the whole world. Germany will use its G7 presidency to lead this battle, we will only succeed if we stand united. Thank you @SecBlinken for bringing us all together today. #FoodSecurity