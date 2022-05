LIVE TEXT/ A 84-a zi de război în Ucraina. Rușii au atacat cu rachete o coloană de mașini în regiunea Herson: cel puțin trei oameni au murit, șase au fost răniți

Sute de luptători ucraineni care au rezistat săptămâni întregi la oțelăria Azovstal din Mariupol s-au predat și au fost transferați pe teritoriile controlate de ruși. Ministrul ucrainean al apărării declara că aceștia vor face obiectul unui schimb de prizonieri, însă unii oficiali ruși au transmis că soldații ar putea fi judecați și executați.

UPDATE 15:55 Rușii au lansat rachete asupra unei coloane de mașini cu civili în regiunea Herson.

„Trupele ruse din apropierea satului Davidov Brod au tras din sistemul de rachete cu lansare multiplă „Grad” asupra unei coloane de vehicule civile care încercau să meargă către localitatea Berislavski din regiunea Herson. Cel puțin trei persoane au murit, alte șase au fost rănite”, anunță Procuratura Generale al Ucrainei.

UPDATE 15:35 Forțele armate ale Ucrainei recâștigă regiunea Harkov și rețin eforturile disperate ale Federației Ruse în Donbas, spune președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

„Apărăm Zaporojie, Nikolaev, Odesa. Și ne amintim de fiecare oraș și de fiecare sat care este încă sub ocupație. Subliniez mereu: sub ocupație temporară. Și, bineînțeles, ne amintim de Crimeea”, a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

UPDATE 15:20 Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Suedia nu ar trebui să se aştepte ca Ankara să îi aprobe cererea de aderare la NATO fără „să îi înapoieze teroriştii”, pe motiv că NATO este o organizaţie menită „să asigure securitatea”, iar Ankara „nu poate aproba” ca Alianţa Nord-Atlantică „să fie privată de securitate”, relatează Reuters.

UPDATE 15:00 Comisia Europeană (CE) propune o nouă asistență macrofinanciară excepțională destinată Ucrainei în sumă de până la 9 miliarde de euro în 2022. Un anunț în acest sens a fost făcut miercuri, 18 mai, de către președinta CE, Ursula von der Leyen. Această sumă se va adăuga ajutorului în valoare de 1,2 miliarde de euro consacrat de UE.

Uniunea Europeană (UE) a oferit deja Ucranei o anvelopă macrofinanciară de urgenţă – în valoare de 1,2 miliarde de euro în urma invaziei ruse.

Our proposals are addressing Europe’s energy security, our defence and support to Ukraine.



We must now reduce as rapidly as possible our reliance on Russia in energy.



We can.

https://t.co/SF640dlGl6