Este a 83-a zi de război în Ucraina. Autoritățile ucrainene anunță că 53 de militari ucraineni grav răniți au fost evacuați de la Azovstal la Novoazovsk, în timp ce alte 211 de persoane au fost evacuate la Olenivka. În ultimele 24 de ore, zece persoane au fost ucise, iar alte trei rănite, în bombardamentele rusești din regiunea Lugansk.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Anchetatorii ruși vor interoga soldații ucraineni care au fost evacuați de la uzina „Azovstal” pe teritoriul ucrainean ocupat de ruși, transmite RBK.

Comitetul de anchetă al Rusiei: „Anchetatorii ruși vor interoga militarii ucraineni care s-au ascuns la uzina Azovstal din Mariupol, în cadrul unei cauze penele privind crimele comise de regimul ucrainean împotriva populației civile din Donbas”.

De asemenea, Comitetul de anchetă al Rusiei susține că va stabili identitatea soldaților ucrainenei și va verifica implicarea lor în crime împotriva civililor. Mărturiile acestora vor fi comparate cu alte date disponibile în cadrul dosarului penal.

UPDATE 20:55 Autobuzele cu soldații ucraineni, evacuați de la uzina „Azovstal” din Mariupol au ajuns în Elenovka, din regiunea Donețk, localitate ocupată de ruși, scrie unian.

UPDATE 20:20 Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky a discutat la telefon cu președintele Franței Emmanuel Macron despre salvarea militarilor ucraineni de la uzina „Azovstal” și perspectivele procesului de negocieri, despre problema aprovizionării cu combustibil a Ucrainei, despre examinarea cererii ucrainene pentru statutul de candidat la UE, dar și despre pregătirea celui de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Finished a long and meaningful phone conversation with @EmmanuelMacron. Told about the course of hostilities, the operation to rescue the military from Azovstal and the vision of the prospects of the negotiation process. Raised the issue of fuel supply to Ukraine. (1/2)