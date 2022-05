LIVE TEXT/ A 82-a zi de război în Ucraina. Ministrul ucrainean de Externe se întâlneşte la Bruxelles cu omologii săi din cadrul UE pentru a discuta despre impunerea unor noi sancţiuni Rusiei

Suedia se pregătește să ceară aderarea la NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Ucraina poate câștiga acest război și că Rusia nu își atinge obiectivele strategice. Zelenskt a afirmat că „operaţiunea specială” a armatei ruse este „în faliment” şi că Rusia va recunoaşte realitate.

UPDATE 14:30 Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba se întâlneşte luni, la Bruxelles, cu omologii săi din cadrul Uniunii Europene (UE), pentru a discuta despre impunerea unor noi sancţiuni Rusiei.

Kuleba a salutat duminică, într-o înregistrare video, schimbarea poziţiei Berlinului, care este pregătit de-acum să livreze armament greu Kievului.

„În ziua în care am sosit eu la Berlin, avea loc o formare a unor militari ucraineni în folosirea artileriei autopropulsate de 155 de milimetri”, declară el.

I began my visit to Brussels to push for the sixth EU sanctions package on Russia which must include an oil embargo. I will also focus on further arms supplies and granting Ukraine EU candidate status. We believe Ukraine deserves an individual and merit based assessment.