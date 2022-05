LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina. Ministerul rus al Apărării: În total, 1730 de militari ucraineni baricadaţi în oţelăria Azovstal s-au predat de luni, iar 771 în ultimele 24 de ore

În jur de o mie de luptători ucraineni din oțelăria Azovstal din Mariupol s-au predat forțelor ruse și au fost duși în centre de detenție. Finlanda și Suedia au depus oficial candidaturile de aderare la NATO, o decizie stimulată de invazia Rusiei în Ucraina, dar care se confruntă cu obiecții din partea Turciei. Preşedintele SUA Joe Biden a afirmat că „sprijină cu fermitate” cererile de aderare la NATO ale Finlandei și Suediei şi a subliniat că întreaga alianţă militară ar „beneficia” de pe urma aderării Helsinkiului şi Stockholmului.

UPDATE 12:30 Ministerul rus al Apărării anunţă joi, 19 mai, că 1730 de militari ucraineni baricadaţi în oţelăria Azovstal, la Mariupol, s-au predat începând de luni, scrie Tass.

„În ultimele 24 de ore, 771 de combatanţi din Regimentul naţionalist Azov s-au predat în instalaţia Azovstal, la Mariupol. În total, începând de la 16 mai, 1 730 de combatanţi, inclusiv 80 de răniţi, s-au declarat prizonieri”, anunţă într-un comunicat Ministerul rus al Apărării.

UPDATE 12:00 Oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că de la începutul războiului în Ucraina au murit 237 copii, iar 427 copii au fost răniți.

Cele mai multe victime în rândul copiilor, potrivit autorităților ucrainene, sunt în regiunea Donețk – 144, Kiev – 116, Harkov – 100, Cernihiv – 68, Herson – 48, Lugansk – 47, Nikolaev – 44, Zaporojie – 28, Sumî – 17, Jitomir – 15, la Kiev – 16.

De asemenea, oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că, în urma bombardamentelor rusești 1 828 de instituții de învățământ au fost avariate, iar 171 dintre ele sunt complet distruse.

UPDATE 11:48 Polonia va sprijini Suedia și Finlanda, în cazul în care acestea vor fi atacate înainte de a obține statutul de membru NATO, a declarat joi premierul Mateusz Morawiecki, scrie Reuters.

„Consider că aderarea Suediei și Finlandei la NATO este un semnal important de consolidare a securității în Europa”, a declarat prim-ministrul polonez în timpul unei conferințe.

„Vreau să precizez că, în cazul unui atac asupra Suediei sau Finlandei în timpul procesului de aderare, Polonia le va veni în ajutor”, a adăugat Mateusz Morawiecki.

UPDATE 9:20 Ministerul rus al Apărării a publicat imagini video de la un spital din Novoazovsk din regiunea Donețk, unde au fost duși soldații ucraineni răniți care au părăsit oțelăria Azovstal din Mariupol și s-au predat forțelor ruse.

Din imaginile publicate de Ministerul rus al Apărării se văd condițiile în care sunt ținuți soldații ucraineni – saloane modeste și paturi de campanie.

Federația Rusă susține că aproximativ o mie de luptători ucraineni care se apărau la oțelăria Azovstal s-au predat în ultimele zile.

UPDATE 8:10 Italia va prelua conducerea unui nou grup de luptă al NATO în Bulgaria cu scopul de a consolida apărarea Alianţei Nord-Atlantice pe flancul estic, în contextul războiului din Ucraina. Italia va desfăşura aproximativ 800 de militari şi echipamente militare în Bulgaria, potrivit Reuters.

Sofia, care iniţial a dorit să conducă grupul de luptă, îşi va limita numărul de militari prezenţi la 140. Guvernul bulgar a permis participarea a 40 de militari din Albania. Statele Unite şi Marea Britanie au convenit să ofere câte o companie grupului de luptă desfăşurat în Bulgaria.

UPDATE 7:55 Ministra germană al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, a acuzat Rusia că blochează exporturile de cereale din Ucraina ca armă de război.

„Rusia duce acest război cu o altă armă teribilă şi puternică: foamea şi lipsurile. Prin blocarea porturilor ucrainene, distrugând silozurile, străzile şi căile ferate, Rusia a lansat războiul grânelor, provocând o criză alimentară globală”, a spus Baerbock la o întâlnire a miniştrilor de Externe la ONU, în New York.

Potrivit guvernului german, Rusia a blocat exportul a 20 de milioane de tone de grâne din Ucraina, în special către Africa de Nord şi Asia. O mare parte din această cantitate este blocată în portul Odesa.

Ucraina este una dintre cele mai mari producătoare de cereale din lume.

Russia’s ruthless war is also fought with #hunger, putting millions of lives at risk in the whole world. Germany will use its G7 presidency to lead this battle, we will only succeed if we stand united. Thank you @SecBlinken for bringing us all together today. #FoodSecurity