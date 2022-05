LIVE TEXT/ 81 de zile de război în Ucraina. Ofensiva Rusiei în regiunea Donbas „şi-a pierdut avântul şi este mult întârziată”

Statul Major al armatei ucrainene avertizează că rușii se pregătesc să reia ofensiva pe direcția localității Slobojansk, o localitate în apropiere de Harkov. Armata rusă se regrupează pentru a relua ofensiva în direcția Sloviansk și Barvenkovo, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, transmite Unian.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit datelor ONU, până la 11 mai, aproximativ 3.541 de persoane au fost ucise și 3.785 au fost rănite de la începutul războiului. Printre morți se numără și 239 de copii.

UPDATE 12:40 Ofensiva Rusiei în regiunea Donbas din estul Ucrainei „şi-a pierdut avântul şi este mult întârziată”, potrivit estimării de duminică a serviciului britanic de informaţii militare. Britanicii arată că Rusia nu a reușit victorii majore și cuceriri de teritoriu în ultima lună, transmite Digi 24.

Mai mult, „Rusia a suferit probabil pierderi de o treime din forțele combatante pe care le-a desfășurat în februarie”, potrivit evaluării serviciului britanic.

„În condiţiile actuale, este puţin probabil ca Rusia să-şi accelereze semnificativ ritmul de avansare în următoarele 30 de zile”, a adăugat serviciul de informaţii al armatei britanice în buletinul său regulat asupra situaţiei din Ucraina publicat pe Twitter.

