LIVE TEXT/ 80 de zile de război în Ucraina. Miniștrii de externe ai țărilor din G7 susțin că nu vor accepta niciun câștig teritorial al Rusiei în Ucraina

Forțele armate ucrainene au câștigat probabil bătălia pentru Harkov, arată datele Institutului pentru Studierea Războiului din SUA, transmite Unian. Potrivit unui nou raport al Institutului, armata rusă a decis probabil să se retragă complet din pozițiile sale din jurul Harkovului, în fața contraofensivelor ucrainene.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit datelor ONU, până la 11 mai, aproximativ 3.541 de persoane au fost ucise și 3.785 au fost rănite de la începutul războiului. Printre morți se numără și 239 de copii.

UPDATE 17:55 Miniștrii de externe din Grupul celor șapte (G7) au anunțat sâmbătă, 14 mai, că nu vor accepta niciun câștig teritorial al Rusiei în Ucraina.

„Nu vom recunoaște niciodată granițele pe care Rusia a încercat să le schimbe prin agresiune militară”, au declarat miniștrii de externe G7, transmite Politico.eu. Țările din G7 își vor menține „angajarea în sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, inclusiv a Crimeei și a tuturor statelor”, au spus șefii diplomațiilor țărilor G7.

Declarația vine pe fondul îngrijorărilor ucrainene că țările occidentale ar putea fi dispuse să accepte un acord în detrimentul Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu joi că președintele francez, Emmanuel Macron, a cerut Ucrainei să facă concesii asupra suveranității sale pentru a-l ajuta pe președintele rus Vladimir Putin să salveze fața.

UPDATE 15:16 Rușii s-au retras din zona orașului Harkov, în direcția graniței cu Rusia, a anunțat primarul orașului, Ihor Terekhov, citat de BBC.

„Acum este calm la Harkov și oamenii se întorc treptat în oraș. Oferim alimentare cu apă, gaz și electricitate tuturor cetățenilor. Cu toate acestea, din păcate, multe clădiri rezidențiale sunt distruse sau deteriorate. Nu au existat bombardamente în oraș în ultimele cinci zile. A existat o singură încercare din partea rușilor de a lovi orașul cu o rachetă lângă aeroportul Harkov, dar racheta a fost eliminată de Apărarea Aeriană a Ucrainei”, a spus primarul.

UPDATE 13:45 Autoritățile ucrainene fac eforturi pentru evacuarea a 60 de oameni de la combinatul siderurgic Azovstal – cei mai grav răniți, dar și personal medical, a declarat viceprim-ministrul Ucrainei, Irina Veresciuk, la un post local, preluat de Guardian, transmite Digi 24.

Potrivit Reuters, mulți dintre cei care se află în continuare în combinat sunt luptători din Regimentul Azov. Comandantul adjunct al regimentului, Sviatoslav Palamar, spusese că vor continua să reziste cât timp vor putea.

„Inamicul nostru, sprijinit de aviație și artilerie, continuă să atace. Continuă asaltul asupra pozițiilor noastre, dar și noi continuăm să-i respingem”, a declarat Palomar, notează sursa citată.

UPDATE 12:45 Regiunea Odesa a întărit controlul la frontiera cu regiunea separatistă transnistreană a R. Moldova. Autoritățile ucrainene întreprind măsuri suplimentare de filtrare, transmite Unian, cu referire la declarațiile reprezentantului comandamentului operațional „Sud”, Vladislav Nazarov.

UPDATE 10:27 Faptul că Rusia a reușit să impună o conducere pro-rusă doar într-un oraș ucrainean – Herson – arată eșecul invaziei Rusiei în Ucraina, potrivit Ministerului Apărării din Marea Britanie, transmite BBC.

Referitor la referendumul pe care intenționează să-l organizeze în Herson, privind includerea regiunii în cadrul Federației Ruse, Ministerul britanic al Apărării notează că, dacă se va desfășura un astfel de referendum, Rusia „va manipula aproape sigur rezultatele pentru a arăta o majoritate clară în favoarea părăsirii Ucrainei”.

