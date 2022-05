LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 77. Putin a numit cinci guvernatori interimari în regiunile Tomsk, Saratov, Riazan şi Kirov şi în Republica Mari El – în urma unui val de demisii

Miercuri, 11 mai, este a 77-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Serviciile de informații americane susțin că Putin „se pregătește de un conflict prelungit în Ucraina”, iar obiectivele sale se extind dincolo de regiunea Donbasului. Anterior, Ministrul britanic al Apărării anunța că Rusia ar vrea să preia controlul deplin asupra accesului la Marea Neagră pentru a slăbi economia Ucrainei.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Potrivit datelor ONU, până la 8 mai, aproximativ 3 381 de persoane au fost ucise, iar alte 3 680 au fost rănite în timpul războiului din Ucraina.

UPDATE 18:42 Preşedintele rus Vladimir Putin a numit cinci guvernatori interimari în regiunile Tomsk, Saratov, Riazan şi Kirov şi în Republica Mari El – în urma unui val de demisii. Decretele în acest sens au fost publicate marți seara pe site-ul Kremlinului.

Adjunctul şefului Departamentului prezidenţial pentru politici interne Vladimir Mazur îl îlocuieşte pe Serghei Jvaşkin, aflat în post de două mandate, din 2012, după ce acesta din urmă a demisionat miercuri din funcţie.

Viceguvernatorul Roman Busargin, şeful Guvernului regional, a fost numit în regiunea Saratov, după ce guvernatorul Valeri Radaiev, aflat în funcţie de zece ani, a demisionat.

UPDATE 18:05 Premierul britanic Boris Johnson şi omoloaga sa suedeză Magdalena Andersson anunţă miercuri un acord de apărare reciprocă în cazul unei agresiuni, înaintea unei decizii a Suediei cu privire la o aderare la NATO, scrie BBC.

„Dacă Suedia este atacată şi ne cere ajutorul, noi i-l vom oferi”, anunţă Johnson într-o conferinţă de presă comună cu Andersson.

UPDATE 17:40 Jurnaliștii Digi24 Alexandru Rotaru și Cristian Petrescu au fost reținuți marți seară de forțelereprezentanții structurilor de forță din regiunea transnistreană. Echipa Digi24 se afla în regiunea transnistreană de unde a relatat despre ultimele provocări din zona controlată de forțe proruse.

UPDATE 16:55 Ministerul rus al Apărării acuză giganții farmaceutici Pfizer și Moderna de implicare în „activitățile militare-biologice ale SUA în Ucraina”.

„Această schemă implică mari companii farmaceutice, inclusiv Pfizer, Moderna, Merck, precum și Gilead, afiliată SUA”, a declarat Igor Kirillov, șeful Protecției împotriva radiațiilor, chimice și biologice (CBRN) al Forțelor Armate Ruse, potrivit RBK.

De asemenea, potrivit RIA Novosti, ministerul rus al Apărării crede că proiectele militar-biologice din Ucraina sunt implementate nu numai de Statele Unite, ci și de alte țări NATO, precum Germania și Polonia.

UPDATE 16:40 Serviciul de Frontieră al Ucrainei a restabilit controlul asupra unei porțiuni a graniței cu o lungime de aproape 1 200 de km, din care două treimi este granița cu Rusia, anunță Leonid Baran, directorul Departamentului de Protecție a Frontierei de Stat al Administrației de Stat pentru Grăniceri, potrivit unian.

UPDATE 16:25 Peste 500 de soldați ai Gărzii Naționale a Ucrainei au fost uciși de ruși de la începutul războiului, anunță Aleksey Nadtochiy, șeful departamentului operațional al sediului Direcției Principale a Gărzii Naționale a Ucrainei, potrivit unian.net.

UPDATE 16:10 Artistul rus Grigorii Leps a publicat pe Instagram, rețea de socializare interzisă în Rusia, un video în care anunță că a ajuns în regiunea Donbas. Acesta susține că a venit să-i susțină pe soldați.

„Am venit să susținem băieții noștri. (…) Vom merge la spital să vizităm copiii și soldații răniți, le vom ura fericire, le vom dărui discuri și le vom împărți bani”, a spus Leps în video postat pe Instagram.

UPDATE 16:00 Bulgaria va primi livrări de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA începând cu luna iunie după ce concernul rus Gazprom a întrerupt livrările de gaze, a anunțat miercuri, 11 mai, Guvernul Bulgariei, scrie Reuters.

Aranjamentul a fost convenit în cadrul unei întâlniri între premierul Bulgariei, Kiril Petkov, și vicepreședinta americană Kamala Harris, la Washington.

UPDATE 15:55 În metroul Harkov, unde oamenii se ascund de bombardamente, copiii continuă să învețe.

UPDATE 15:00 Șase soldați ruși au fost condamnați de la 8 până la 15 ani de închisoare în Ucraina, după ce au fost luați prizonier în timpul luptelor din februarie-martie 2022, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Astfel, trei soldați au fost condamnați la 15 ani de închisoare, doi – la 10 ani fiecare și alții doi – la 8 ani de închisoare.

UPDATE 14:05 Consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak, a comentat intenția numitelor autorități din regiunea Herson de a-i solicita lui Putin aderarea regiunii la Federația Rusă.

Potrivit lui Podolyak, singurul solicitare care poate fi pregătită de „gauleiterii” din regiunea Herson este o cerere de grațiere după verdictul instanței.

UPDATE 13:40 Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că locuitorii regiunii Herson ar trebui să decidă dacă regiunea devine parte a Rusiei.

„Locuitorii regiunii Herson ar trebui să decidă, până la urmă, dacă va fi sau nu o astfel de solicitare (despre aderarea regiunii la Rusia). Locuitorii regiunii Herson ar trebui să-și determine soarta. Desigur, această problemă ar trebui verificată și evaluată în mod clar și atent de către avocați, pentru că astfel de decizii ar trebui să aibă un fundal juridic absolut clar, justificare legală, să fie absolut legitime, așa cum a fost cazul Crimeea”, a spus Peskov, transmite RIA Novosti.

UPDATE 13:15 Așa-zisele autorități din regiunea Herson îi vor cere lui Vladimir Putin includerea regiunii în componența Rusiei, a declarat Kirill Stremousov, șeful adjunct al administrației regionale din orașul-port Herson din sudul Ucrainei, una dintre primele regiuni intrate sub ocupație rusă.

Potrivit RIA Novosti, Kirill Stremousov, a declarat că „orașul Herson este Rusia, nu va fi creat nici o Republică Populară Herson pe teritoriul regiunii, nu vor fi referendumuri. Acesta va fi un singur decret bazat pe apelul conducerii regiunii Herson către președintele Federației Ruse, va fi o solicitare privind includerea regiunii cu drepturi depline în componența Federației Ruse”.

Stremousov a adăugat că până la sfârșitul anului regiunea va trece complet la legislația rusă.

UPDATE 12:20 Apărătorii lui Mariupolului, asediați la Azovstal, au anunțat că, în ultima zi, ruși au efectuat 38 de atacuri aeriene asupra uzinei.

UPDATE 11:10 Soldații răniți, blocați pe teritoriu uzinei „Azovstal” din Mariupol, cer ajutorul Organizației Națiunilor Unite și a Crucii Roșii.

„Întreaga lume civilizată trebuie să vadă condițiile în care se află apărătorii răniți, mutilați ai Mariupolului și să acționeze! În condiții insalubre, cu răni deschise (…) fără medicamentele și chiar alimentele necesare.

Facem apel la ONU și Crucea Roșie să-și arate umanitatea și să reafirme principiile pe baza cărora au fost create prin salvarea răniților. Militarii pe care îi vedeți în fotografie și alte sute la uzina Azovstal, cu răni grave, cu prețul propriei sănătăți, au apărat Ucraina și întreaga lume civilizată”, se arată într-un mesaj postat pe canalul de Telegram „АЗОВ – Маріуполь”.

UPDATE 10:25 Procuratura Generală a Ucrainei susține că Rusia a furat obiecte de valoare din Muzeul de istorie din Melitopol, inclusiv o colecție de aur scitic.

Potrivit anchetei, în aprilie 2022, militarii au furat obiecte cu valoare istorică și culturală din Muzeul de Istorie din Melitopol. Potrivit datelor preliminare, printre exponate se afla o colecție de aur scitic, care a fost descoperită de arheologi în anii 50 ai secolului trecut.

UPDATE 10:00 Ambasada Germaniei în Ucraina și-a reluat activitatea la Kiev. Ministra afacerilor externe a Germaniei, Annalena Baerbock, care se află într-o vizită de lucru în Ucraina, a arborat steagul în fața ambasadei.

UPDATE 9:45 Rusia ar putea domina nord-vestul Mării Negre în contextul în care va reuşi să îşi consolideze poziţia pe Insula Şerpilor, cu ajutorul rachetelor de croazieră strategice de apărare aeriană şi de coastă, a anunţat miercuri dimineața, 11 mai, Ministerul britanic al Apărării.

