LIVE TEXT/ A 78-a zi de război în Ucraina. Peste șase milioane de oameni au părăsit Ucraina de la începutul războiului: peste opt milioane au fost strămutați în interiorul Ucrainei – ONU

Este a 78-a zi de război în Ucraina. Doi civili au fost răniți miercuri, 11 mai, în bombardamentele rusești din regiunea Donețk. Cinematograful Tampere din Kiev a fost incendiat. Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul. Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) susține că trupele ruse nu au făcut miercuri niciun progres semnificativ în Ucraina, iar forțele ucrainene au continuat să câștige teren la nord-est de Harkiv.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Joi, 12 mai. LIVE TEXT:



UPDATE 22:00 Peste 6 milioane de oameni au părăsit Ucraina de la începutul războiului. Aceste cifre sunt oferite de Oficiul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

Cei mai mulți ucraineni au plecat în Polonia (3,3 milioane de oameni), România (900 mii), Rusia (780 mii), Ungaria (580 mii), R. Moldova (450 mii) și Slovacia (400 mii).

Totodată, peste opt milioane de persoane au fost strămutate în interior Ucrainei.

Anterior, ONU a prezentat date despre numărul de civili uciși în Ucraina. Potrivit datelor din 11 mai, 3.541 de persoane au fost ucise și 3.785 au fost rănite. Printre morți s-au numărat 239 de copii.

UPDATE 21:57 Pe 12 mai, patru civili au fost uciși în regiunea Donețk. Încă cinci au fost răniți, anunță șeful administrației regionale militare Donețk, Pavel Kirilenko. El a menționat, de asemenea, că numărul real poate fi mai mare, deoarece nu este clar numărul real al victimelor din Mariupol și Volnovaha.

UPDATE 20:55 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că rușii încearcă să oprească înaintarea trupelor ucrainene și să protejeze teritoriile ocupate în direcția Harkov: au fost bombardate satele Pitomnik și satul Russkie Tișki.

De asemenea, în direcția Limansk, rușii încearcă să pună controlul pe o porțiune din malul drept al râului Severski Doneț și să-și întărească pozițiile în zona satului Aleksandrovka: trupele suse au încercat, fără succes, să ia asalt satul Novoselovka, mai anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Continuă asaltul și în apropierea satului Voevodovka, regiunea Lugansk – autoritățile ucrainene.

UPDATE 20:25 Ministerul rus al Apărării anunță că, în ultimele 12 ore, Forțele Armate ale Rusiei au lovit 45 de zone de concentrare a trupelor ucrainene și un depozit de combustibil, au distrus patru depozite de muniții, o stație radar și „au ucis 170 de militari ucraineni”.

UPDATE 19:45 Cadavrele a peste 1 000 de civili au fost găsite în zonele de la nord de Kiev, care au fost ocupate de armata rusă, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet.

„Aceste cifre vor continua să crească”, a spus Bachelet la o sesiune specială a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva.

Aceasta este a doua astfel de întâlnire dedicată încălcărilor descoperite de anchetatori în Bucea, Irpin și alte suburbii ale Kievului, care au fost ocupate de trupele ruse în etapa inițială a invaziei Ucrainei.

În plus, ONU estimează că la Mariupol au fost uciși mii de civili. Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet a spus că este șocantă amploarea distrugerii și „ororile inimaginabile” trăite de locuitori. „Orașul cândva prosper zace în ruine”, a spus ea.

Misiunea de monitorizare a Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului din Ucraina a vizitat 14 orașe și sate din regiunile Kiev și Cernihiv care, până la sfârșitul lunii martie, erau controlate de forțele armatelor ruse.

Ministerul rus al Apărării neagă implicarea sa în crimele din suburbiile Kievului, iar Kremlinul susține că acestea sunt făcături.

« À ce jour, plus de 1000 corps de civils ont été retrouvés dans la seule région de #Kiev», affirme @mbachelet à l’ouverture de la session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme sur la situation en #Ukraine🇺🇦 #SS34.



Notre compte-rendu de séance👉https://t.co/r9rW2nZGTl pic.twitter.com/eP1xwW4EOY — ONU Genève (@ONUGeneve) May 12, 2022

UPDATE 18:40 Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a votat o rezoluție privind investigarea presupuselor crime de război comise de ruși din Ucraina, transmite reuters.

Rezoluția presupune investigarea, de către o comisie specială de anchetă, a evenimentelor din regiunile din jurul Kievului și din alte zone, cum ar fi Sumî, care au fost ocupate temporar de trupele ruse.

Pentru proiectul de rezoluție, înaintat de Ucraina, au votat 33 de membri ai consiliului, China și Eritreea, au votat împotrivă, iar alți 12 membri s-au abținut.

Votul Consiliul ONU pentru Drepturile Omului vine după ce, în martie 2022, a fost creat un grup independent pentru a investiga presupusele încălcări ale Drepturilor Omului în Ucraina.

🔴 BREAKING



The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the „deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression,” particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.



✅ YES: 33

❌ NO: 2

➖ ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df — UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022

UPDATE 17:45 Ucraina a ajuns la un acord cu Rusia privind evacuarea unor soldați răniți de la uzina „Azovstal” din Mariupol. Astfel, urmează a fi evacuați 38 de soldați ucraineni în schimbul rușilor capturați de forțele de apărare ale Ucrainei, potrivit vicepremierei ucrainene, Irina Vereșciuk.

UPDATE 17:25 Rafinăria din orașul Kremenciuk, din regiunea ucraineană Poltava, a fost lovită din nou de patru rachete rusești, anunță Dmitro Lunin, guvernatorul regiunii. De asemenea, explozii au fost auzite și în alte localități din regiunea Poltava, mai spune Lunin.

UPDATE 16:56 O navă comercială rusă, care transportă „cereale furate” din Ucraina, a fost identificată în Siria de către jurnaliștii de la CNN. Ambarcațiunea a fost respinsă din cel puțin un port mediteranean și se află acum în portul sirian Latakia (nava comercială Matros Pozinich).

Pe 27 aprilie, nava a ridicat ancora în largul coastei Crimeei și și-a oprit transponderul. A doua zi, aceasta a fost văzută în portul Sevastopol, principalul port din Crimeea, potrivit imaginilor din satelit.

Matros Pozinich este una dintre cele trei nave implicate în comerțul cu cereale furate, conform oficialilor ucraineni.

Crimeea, anexată de Rusia în 2014, produce puțin grâu din cauza lipsei de irigații. Însă regiunile ucrainene din nordul său, ocupate de forțele rusești la începutul lunii martie, produc milioane de tone de cereale în fiecare an. Oficialii ucraineni spun că mii de tone sunt acum transportate cu camioane în Crimeea.

Jurnalista ucraineană Katerina Yaresko a declarat pentru CNN că, în ultima perioadă, a fost înregistrată o creștere bruscă a exporturilor de cereale din Sevastopol – aproximativ 100.000 de tone atât în martie, cât și în aprilie.

Din Sevastopol, potrivit CNN, Matros Pozinich a tranzitat strâmtoarea Bosfor și s-a îndreptat spre portul egiptean Alexandria. Acesta era încărcat cu aproxiamtiv 30.000 de tone de grâu ucrainean. Egiptul a fost avertizat că grâul a fost furat, iar transportul a fost refuzat. Ulterior, vasul Matros Pozinich s-a îndreptat spre capitala libaneză Beirut, însă a fost același rezultat. Nava și-a oprit din nou transponderul pe 5 mai, dar imaginile de pe Tankertrackers.com și Maxar Technologies arată că a călătorit spre portul sirian Latakia.

Ministerul ucrainean al Apărării estimează că cel puțin 400.000 de tone de cereale au fost furate și scoase din Ucraina de la invazia rusă.

UPDATE 14:28 Guvernul Suediei intenționează să depună săptămâna viitoare o cerere de aderare la NATO, urmând vecinul Finlanda în rescrierea politicii sale de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, scrie Reuters.

Parlamentul Suediei va dezbate luni situația de securitate, iar premierul Magdalena Andersson va convoca apoi o ședință specială a cabinetului, în cadrul căreia va fi luată decizia oficială de a depune cererea.

În urma invaziei Rusiei în Ucraina, pe care Moscova o numește „operațiune militară specială”, Suedia și Finlanda au fost nevoite să caute o alternativă pentru a-și spori securitatea prin aderarea la NATO și renunțarea la decenii de nealiniere militară.

UPDATE 15:23 Negocierile dintre Rusia și Ucraina cu privire la evacuarea lucrătorilor medicali și a civililor răniți de la uzina Azovstal „sunt în curs de desfășurare”, a anunțat Tatiana Lomakina, coordonatoare a acțiunilor coridorului umanitar din cadrul biroului președintelui Ucrainei, scrie unian.net.

„Negocierile sunt acum în curs de desfășurare pentru o posibilă a doua etapă a operațiunii umanitare de salvare a lucrătorilor medicali și a răniților – aproximativ 500 de persoane -, precum și pentru deschiderea coridoarelor umanitare de care au nevoie locuitorii orașului Mariupol”, a spus Lomakina.

Anterior, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că operațiunea de eliberare a uzinei Azovstal va necesita eforturi semnificative și un număr mare de trupe.

UPDATE 14:23 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a avut o discuție telefonică cu președintele Finlandei, Sauli Niinisto.

Zelensky l-a felicitat pe Niinisto pentru decizia Finlandei de a adera la NATO.

„Am avut o conversație telefonică cu președintele Finlandei. Am felicitat Finlanda pentru disponibilitatea de a solicita aderarea la NATO. Am discutat, de asemenea, despre integrarea europeană a Ucrainei, precum și despre garanții de securitate”, a menționat Zelensky într-o postare pe pagina sa de Twitter.

Had a phone conversation with President of Finland @niinisto. Commended the readiness of 🇫🇮 to apply for NATO membership. We also discussed Ukraine’s European integration. And 🇺🇦 – 🇫🇮 defense interaction. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2022

UPDATE 14:04 Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că extinderea NATO nu contribuie la securitatea în Eurasia. Aderarea Finlandei la alianță fiind o amenințare pentru Rusia, transmite TASS, agenție de presă afiliată Kremlinului.

El a spus că Rusia va elabora „măsuri” pentru a-și asigura „securitatea”.

„Bineînțeles, toate acestea vor deveni elemente pentru o analiză specială și elaborarea măsurilor necesare pentru a echilibra situația și a ne asigura securitatea. Totul va depinde de modul în care acest proces de extindere se va exprima în viitor, în ce măsură infrastructura militară (alianța NATO n. red.) se va apropia de frontierele noastre”, a declarat Peskov.

Reacția Kremlinului vine după ce președintele finlandez Sauli Niinisto și prim-ministra finlandeză Sanna Marin au dat undă verde țării pentru a se alătura alianței militare NATO. Într-o declarație comună, oficialii au subliniat că Finlanda trebuie să solicite aderarea la alianța militară NATO „fără întârziere”.

UPDATE 13:11 Potrivit Biroului Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, de la debutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, au fost înregistrate 7.256 de victime civile, printre care 3.496 de morți și 3.760 de răniți.

Printre persoanele care au fost ucise se numără 1.268 de bărbați, 821 de femei, 76 de fete și 93 de băieți, precum și 69 de copii.

Printre răniți se numără 537 de bărbați, 407 femei, 87 de fete și 94 de băieți, precum și 167 de copii.

UPDATE 11:57 Trupele ruse au lansat joi dimineață, 12 mai, o rachetă de croazieră asupra orașului ucrainean Zaporojie. Potrivit autorităților ucrainene, o clădire a luat foc.

Deocamdată, nu au fost raportate victime.

„Astăzi, 12 mai, în jurul orei 10:00, trupele ruse au lansat o rachetă de croazieră asupra orașului Zaporojie”, a anunțat autoritățile locale.

UPDATE 11:36 Serghei Volina, comandant ucrainean interimar al Brigăzii 36, blocat în uzina Azovstal din Mariupol, i-a cerut ajutor miliardarului american Elon Musk.

„Elon Musk, oamenii spun că ai venit de pe altă planetă pentru a-i învăța pe oameni să creadă în imposibil. Planetele noastre sunt una lângă alta, pentru că eu trăiesc acolo, unde este aproape imposibil să supraviețuiești. Ajută-ne să plecăm din Azovstal într-o altă țară. Dacă nu tu, atunci cine? Dă-mi un semn”, a spus militarul ucraineană într-o postare pe pagina sa de Twitter.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022

UPDATE 11:27 Finlanda trebuie să solicite aderarea la alianța militară NATO „fără întârziere”, au declarat joi, 12 mai, președintele finlandez Sauli Niinisto și prim-ministra Sanna Marin, într-o schimbare majoră de politică declanșată de invazia Rusiei în Ucraina, scrie Reuters.

„Finlanda trebuie să solicite fără întârziere aderarea la NATO. Sperăm că pașii, care mai sunt necesari pentru a lua această decizie, vor fi făcuți rapid în următoarele zile”, au declarat Niinisto și Marin într-o declarație comună.

Declarația de susținere a NATO din partea președintelui finlandez Sauli Niinisto și a prim-ministrei Sanna Marin era așteptată, după ce guvernul finlandez a prezentat recent Parlamentului țării un raport privind securitatea națională care a subliniat calea de aderare la alianță ca fiind una dintre opțiunile Finlandei.

UPDATE 10:25 Acțiunile Rusiei în Ucraina și în străinătate reprezintă cea mai mare amenințare la adresa stabilității globale, a declarat joi, 12 mai, președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, transmite CNN.

„Rusia este astăzi cea mai directă amenințare la adresa ordinii mondiale, prin războiul barbar împotriva Ucrainei și prin pactul său îngrijorător cu China, precum și prin apelul lor la relații internaționale noi și foarte arbitrare”, a declarat Ursula von der Leyen jurnaliștilor, după discuțiile cu premierul japonez Fumio Kishida și cu președintele Consiliului European, Charles Michel, la Tokyo.

Charles Michel și Ursula von der Leyen se află la Tokyo pentru cel de-al 28-lea summit UE-Japonia, în timpul căruia sprijinul acordat Ucrainei a fost un punct important pe ordinea de zi.

„Cooperarea noastră în Ucraina este esențială în Europa, dar este importantă și în Pacific și dorim, de asemenea, să ne aprofundăm consultările cu privire la o China mai asertivă”, a declarat Charles Michel.

Michel a mai spus că „cei responsabili de crime de război trebuie să fie și vor fi aduși în fața justiției”.

Ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, Japonia și Uniunea Europeană au impus o serie de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv înghețarea activelor președintelui rus Vladimir Putin și ale membrilor familiei sale.

UPDATE 10:10 Rusia își retrage unitățile militare din regiunea Harkiv, după pierderi grele, și își reorganizează forțele în orașul Izium, anunță Ministerul britanic al Apărării.

„Forțele ucrainene își continuă contraatacurile la nord de Harkiv, recucerind mai multe orașe și sate spre granița cu Rusia. Prioritatea operațiunilor Rusiei în Donbas a făcut ca unitățile staționate în regiunea Harkiv să fie vulnerabile în fața forțelor de contraatac ucrainene mobile și foarte motivate”, se arată într-un raport al ministerului.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 May 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/uVTQA0NbhY



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8ArBHMQinJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 12, 2022

UPDATE 09:08 Trupele ruse nu au făcut niciun progres semnificativ în Ucraina, pe 11 mai, iar forțele ucrainene au continuat să câștige teren la nord-est de Harkiv, anunță Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW).

„Contraofensiva ucraineană de la nord de orașul Harkiv a forțat trupele rusești să treacă în defensivă și a necesitat eforturi de întărire și refacere menite să împiedice noi înaintări ucrainene spre frontiera rusă. Eforturile rusești de-a lungul axei sudice și în regiunile Donețk și Lugansk rămân la fel de blocate, iar forțele rusești nu au înregistrat câștiguri semnificative în fața succesului continuu al apărării ucrainene”, susține ISW.

UPDATE 08:58 Trupele ruse au bombardat orașul Zelenodolsk din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacurilor rusești, o persoană a murit, iar alta a fost rănită, anunță guvernatorul regiunii, Valentin Reznicenko.

„Au bombardat exact când oamenii plecau la muncă. O persoană a fost ucisă, iar alta a fost rănită. Infrastructura energetică a fost distrusă”, a spus Reznicenko.

UPDATE 08:53 Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, ar urma să dea joi, 12 mai, undă verde Finlandei pentru a se alătura alianței militare NATO, într-o schimbare majoră a politicii de securitate în urma invaziei Rusiei în Ucraina, scrie Reuters.

Finlanda, care are o graniță comună de 1.300 km și un trecut dificil cu Rusia, și-a intensificat treptat cooperarea cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord în calitate de partener de la anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, dar s-a abținut să adere pentru a menține relații de prietenie cu vecinul său estic.

Niinisto conduce politica externă a Finlandei în cooperare cu Guvernul, în conformitate cu Constituția și, prin urmare, poziția sa este considerată decisivă. De asemenea, se așteaptă ca Guvernul și Parlamentul Finlandei să își dea în scurt timp aprobarea pentru această decizie.

„Mesajul meu este clar: Finlanda își va asigura securitatea. Acest lucru nu este în detrimentul nimănui”, a declarat Niinisto săptămâna trecută.

UPDATE 08:04 Cinematograful Tampere din Kiev, situat în cartierul Solomensky din capitala ucraineană, a fost incendiat, scrie presa ucraineană.

Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul.

UPDATE 07:53 Doi civili au fost răniți miercuri, 11 mai, în urma bombardamentelor rusești din regiunea Donețk, anunță șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavel Kirilenko.

Potrivit autorităților ucrainene, de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, 352 de civili au fost uciși, iar 1.033 au fost răniți în Donbas. Datele nu includ numărul victimelor din Mariupol și Volnovaha.

