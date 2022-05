LIVE TEXT/ A 75-a zi de război în Ucraina. Japonia va impune „în principiu” un embargo asupra importurilor de petrol din Rusia

Șaizeci de persoane sunt date dispărute după ce o școală în care se refugiau a fost bombardată sâmbătă de ruși în regiunea Lugansk din estul Ucrainei. Marea Britanie a anunţat impunerea de noi sancţiuni comerciale împotriva Rusiei şi Belarusului, în scopul perturbării invaziei militare ruse în Ucraina. În același timp, Kremlinul se pregătește să celebreze luni, 9 mai, Ziua Victoriei, iar pregătirile pentru paradă sunt în toi.

UPDATE 12:28 Japonia va impune „în principiu” un embargo asupra importurilor de petrol din Rusia, ca parte a deciziei liderilor G7 de a contracara invazia Rusiei în Ucraina, a declarat premierul japonez Fumio Kishida, după o întâlnire online a liderilor G7 duminică.

„Unitatea G7 este esenţială în acest moment şi, pe baza declaraţiei liderilor G7, am decis, în principiu, să impunem un embargo asupra petrolului rusesc”, a declarat premierul japonez Kishida, luni.

El a subliniat că a fost o „decizie grea”, deoarece Japonia „se bazează pe importuri în ceea ce priveşte majoritatea resurselor sale energetice”.

UPDATE 11:25 Armata rusă a lansat 4 rachete de croazieră în regiunea Odesa, susțin oficialii ucraineni.

„Regiunea Odesa a fost lovită de patru rachete de tip Onyx din sistemul de rachete Bastion din Crimeea. Inamicul continuă să distrugă infrastructura din regiune și să exercite presiune psihologică asupra populației civile”, se menționează în mesajul postat de Consiliul Local din Odesa.

UPDATE 11:16 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că peste 25 600 de soldați ruși ar fi fost uciși, răniți sau capturați de la debutul războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Ce trupe și echipamente militare ar fi pierdut Rusia – bilanțul publicat de Armata Ucrainei:

UPDATE 10:28 „Rusia a uitat tot ce era important pentru învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial”, a acuzat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky, în contextul în care Rusia sărbătoreşte, la 9 mai, victoria asupra Germaniei naziste.

„Rusia a uitat tot ce era important pentru învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial. Dar Ucraina şi întreaga lume liberă o vor aminti”, a menționat Zelensky.

UPDATE 10:00 Ministerul britanic al Apărării transmite luni, 9 mai, că la începutul invaziei sale în Ucraina, Rusia și-a promovat public capacitatea de a efectua lovituri chirurgicale și de a limita daunele colaterale. Regimul de la Moscova afirma în primele zile ale războiului că orașele ucrainene vor fi, prin urmare, ferite de bombardamente.

Londra spune însă că stocul de muniții ghidate de precizie al rușilor a fost probabil epuizat puternic, deoarece conflictul continuă dincolo de așteptările rusești de dinainte de război.

Invazia Ucrainei de către Rusia a dezvăluit deficiențe în capacitatea Moscovei de a efectua lovituri de precizie la scară largă. Rusia a supus localitățile și orașele Ucrainei unor bombardamente intense și nediscriminatorii, cu puțin sau deloc respect pentru victimele civile, mai notează britanicii.

