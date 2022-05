Ucraina a completat a doua parte a chestionarului de aderare la Uniunea Europeană

Ucraina a completat a doua parte a chestionarului pentru obținerea statutului de candidat la UE. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a avut o întrevedere în format video-conferință cu președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în cadrul căreia a informat-o despre completarea chestionarului, scrie unian.net.

El i-a mulțumit șefei Comisiei Europene „pentru semnalele clare de sprijin” pentru Ucraina.

Într-o postare pe pagina sa de Twitter, Ursula von der Leyen a declarat că CE intenționează să emită în luna iunie avizul privind candidatura Ucrainei la UE.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4