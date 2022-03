LIVE TEXT/ A 33-a zi de război în Ucraina. Primarul din Mariupol cere evacuarea completă a orașului: 160 de mii de civili sunt blocați în oraș fără apă și fără mâncare

În a 33-a zi de război în Ucraina, militarii ucraineni continuă să respingă atacurile rusești. În mai multe orașe din Ucraina au fost auzite alarme antiaeriene. Trupele ucrainene au lansat contraatacuri cu succes în orașul Harkov din sud-estul Ucrainei. Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, solicită „demilitarizarea” zonei Cernobîl, ocupată de forțele ruse. Președintele Ucrainei declară că Ucraina este pregătită să discute despre adoptarea unui statut neutru ca parte a unui acord de pace cu Rusia.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 12:00 Primarul Mariupolului solicită evacuarea completă a orașului, scrie presa ucraineană. Vadim Boicenco, primarul din Mariupol, a declarat că aproximativ 160 000 de civili sunt blocați în oraș fără apă, mâncare, medicamente sau curent electric.

The streets of Mariupol is just one giant cemetery among ruins now.

Just over a month ago, this was one of Ukraine’s fastest-developing cities. I was very impressed by the progress achieved in the last 6 years.

Now Russia has come. pic.twitter.com/IxGKMWHotI