Bellingcat: Trei participanți la negocierile ruso-ucrainene au prezentat simptome ale otrăvirii cu arme chimice

Grupul independent de investigații Bellingcat scrie că trei participanți la negocierile ruso-ucrainene de la începutul lunii martie ar fi prezentat simptome ale otrăvirii cu arme chimice în noaptea de 3 spre 4 martie. Una dintre victime ar fi fost oligarhul rus Roman Abramovici.

Ziarul financiar american, The Wall Street Journal (WJS) notează că celelalte două persoane care, de asemenea, ar fi prezentat simptome ale otrăvirii cu arme chimice fac parte din delegația ucraineană.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J