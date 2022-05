LIVE TEXT/ 72 de zile de război în Ucraina. Secretarul general al ONU: aproximativ 500 de civili au fost evacuați de la uzina „Azovstal” din Mariupol

Vineri, 6 mai, este a 72-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Ministrul britanic al Apărării susține că Rusia vrea să preia controlul deplin asupra accesului la Marea Neagră pentru a slăbi economia Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 8:25 Trupele ruse au bombardat uzina chimică „Azot” din Severodonețk, anunță șeful administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai. Potrivit acestuia, bombardamentul a avut loc în seara zilei de joi, 5 mai. Tot în oraș, în urma bombardamentelor, au fost avariate 12 clădiri, două persoane au fost ucise.

Pe lângă Severodonețk, au fost lovite Lisiciansk, Orehove, Gorsk și Popasna.

UPDATE 8:00 Aproximativ 500 de civili au fost evacuați de la uzina „Azovstal” din Mariupol și din zonele adiacente, spune secretarul general al ONU António Guterres.

In a joint @UN–@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.



I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage.