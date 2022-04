LIVE TEXT/ A 45-a zi de război în Ucraina. Date preliminare arată că, de la începutul războiului, 176 de copii au fost uciși și 324 de copii au fost răniți

Ziua 45 de război în Ucraina. Administrația de la Odesa anunță despre o explozie, autoritățile au promis să revină cu detalii. De asemenea, se anunță despre o nouă lovitură asupra Severodonețk.

Date preliminare arată că, de la începutul invaziei în Ucraina, 176 de copii au a fost uciși și 324 de copii au fost răniți.

De asemenea, ombsudmanul Ucrainei afirmă că soldaţii ruşi au violat minori și cere ONU să investigheze aceste fapte.

UPDATE 11.35 – VIDEO/ Coregrafă din Ucraina, angajată la grădinița din Bardar: „Încet-încet învățăm limba română”: Înainte de izbucnirea războiului, Elena Jukovkaya era conducătoarea unui ansamblu de dansuri din Odesa, Ucraina. Participa la diverse concursuri naționale și internaționale. De o lună însă s-a refugiat, împreună cu cei trei copii ai ei, în satul Bardar, raionul Ialoveni, unde localnicii au primit-o cu brațele deschise. Unul dintre copiii Elenei a început să meargă la grădinița din localitate, iar ea a fost angajată în calitate de coregrafă.

UPDATE 11.11 – Google a blocat canalul de YouTube Duma TV, care avea 145.000 de abonați. Pe canalul său, Duma TV publica comentarii ale deputaților, difuza ședințe plenare și emisiuni de autor. DETALII AICI

UPDATE 10.31 – Artiști și ilustratori ucraineni reinterpretează afișe informative din cel de-al Doilea Război Mondial, în contextul războiului pornit la 24 februarie de către Rusia în Ucraina. Proiectul „Never Again” Gallery face apel la memoria istorică a oamenilor din țările occidentale, cu solicitarea de a sprijini Ucraina „într-o situație care amintește foarte mult de evenimentele de acum 80 de ani”. DETALII AICI

UPDATE 10.17 – Soldaţii ruşi au violat minori, afirmă comisarul pentru drepturile omului din parlamentul ucrainean, Ludmila Denisova. Denisova a cerut ONU să investigheze aceste fapte, precum şi alte presupuse crime de război. DETALII AICI

UPDATE 09.40 – Ministerul Apărării din Marea Britanie, despre situația din zona de război pe 9 aprilie:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/E0EjD3xPmZ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hswPju7mdi