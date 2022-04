Medic din Kiev: „Am avut familii întregi rănite de explozibilul ascuns în jucării de pluș”

Chirurgul ucrainean Aleksandr Iațina, de 39 de ani care lucrează la un spital din capitala Ucrainei, a făcut dezvăluiri despre cum se vede războiul din spital. Medicul a declarat, într-un interviu pentru The Times că, a avut pacienți cu răni grave cauzate de explozibilul ascuns de soldații ruși în jucăriile de pluș ale copiilor.

Armată rusă plasează bombe în ursuleții de pluș ai micuților, a afirmat medicul Iațina, școlit în Marea Britanie. Potrivit acestuia, atrocitățile se înscriu „în strategia de război psihologic”, care vizează „denaturarea minții” ucrainenilor, „slăbindu-i și forțându-i să renunțe să mai opună rezistență”.

„Mai întâi, am văzut și tratat răni grave produse de împușcături. Apoi, am avut pacienți răniți în exploziile obuzelor sau ale minelor împrăștiate pe drumuri. Dar, cel mai rău, am avut cazuri de familii întregi rănite de explozibilul ascuns în jucării de pluș, plasate acolo după ce intrau în casele oamenilor. Soldații ruși sunt hotărâți să omoare civili și copii”, a subliniat Iațina.



Odată cu izbucnirea războiului, Iațina a trecut de la urologie, specializarea sa principală, la chirurgie, pe care nu o mai exersase din anii de rezidențiat.



Chirurgul doarme și mănâncă în spital, de când a început războiul, pentru a fi aproape de pacienții săi. Are grijă nu doar de rănile lor fizice, ci încearcă să le fie și psihoterapeut: în fiecare seară, în timpul vizitelor sale în saloane, ascultă poveștile pacienților, împărtășind trauma lor emoțională.

„Rușii vor să ne intimideze cu barbaria lor. Încă cu cât încearcă să intimideze oamenii mai mult, cu atât noi devenim mai curajoși. Poveștile pe care le aud mă vor bântui pentru totdeauna”, a recunoscut medicul. După atacul de la maternitatea și spitalul de copii din Mariupol, Iațina a devenit convins că „rușii vor ataca pe oricare dintre noi, fără a face vreo diferență. Medicii și pacienții vulnerabili sunt ținte”.





