VIDEO/ Proteste în Rusia, în orașul de unde provin „măcelarii” din Bucha: „Putin, ești un ucigaș, criminal de război! Fii blestemat!”

Proteste împotriva războiului din Ucraina au avut loc sâmbătă în Rusia, exact în regiunea de unde provin și cei care au alcătuit unitatea militară de „măcelari” ruși care au comis masacrul din Buchea, unde sute de civili au fost găsiți uciși după retragerea trupelor ruse. Mai multe persoane au fost arestate în piața centrală din Habarovsk, lângă Vladivostok, după ce au protestat, majoritatea în tăcere, împotriva invaziei Rusiei în Ucraina.

Activistul Nikolai Zodci a venit cu o pancartă pe care scria „Fii blestemat!” în limba rusă și a strigat „Putin, ești un ucigaș, criminal de război! Nu o să scapi de răspundere, o să arzi în iad!”, a fost ridicat de mai mulți polițiști din piața centrală din Habarovsk. El a mai ieșit în aceeași piață și pe 2 aprilie cu un afiș despre litera Z, fiind arestat și atunci de poliția din Habarovsk.

În aceeași piață, la fel s-a întâmplat și cu activistul Aleksei Paley. A fost arestat pentru cuvântul „Nu” pe care l-a scris pe un mic carton cu care protesta în piața din Habarovsk, în tăcere. Acesta a reușit să stea câteva secunde cu mica pancartă, pe care a refuzat inițial să o „predea” polițiștilor.

Antiwar activist arrested in #Khabarovsk for the sign „No”, which seems to be forbidden as well in #Russia together with *** and just empty pages. #Ukraine pic.twitter.com/39fM4AY2fR