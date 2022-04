Serviciile secrete britanice susțin că trupele ruse s-au retras complet din nordul Ucrainei în Belarus și Rusia

Serviciile secrete britanice anunță că trupele ruse s-au retras complet din zonele de nord a Ucrainei în Belarus și Rusia, și urmează să fie transferate în estul Ucrainei pentru atacuri în Donbas.

