LIVE TEXT/ A 28-a zi de război în Ucraina. Armata ucraineană anunță câți militari ruși și ce echipamente ar fi pierdut Rusia până acum

Miercuri, 23 martie, este a 28-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă bombardamentele în mai multe regiuni din Ucraina. La Mariupol, militarii ruși au continuat să atace cu focuri de artilerie, dar și cu lovituri de la mare distanță.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 12:00 Potrivit autorităților ucrainene, în 28 de zile Rusia a pierdut 15 600 de soldați, 517 tancuri și 1 578 de vehicule blindate. Detalii aici

UPDATE 11:27 Adresându-se Parlamentului italian, premierul italian Mario Draghi a declarat că președintele rus Vladimir Putin nu pare să fie interesat de un acord de încetare a focului care ar putea permite reușita negocierilor pentru încheierea conflictului. Draghi a îndemnat China să nu sprijine Rusia și să își unească eforturile pentru a aduce pacea în Ucraina, scrie The Guardian.

UPDATE 11:16 Solistul ucrainean al trupei „Okean Elzy”, Svyatoslav Vakarchuk, s-a înscris în Forțele Armate ale Ucrainei. Conducerea Forțelor Armate a început deja „să-l instruiască„ pe Vakarchuk, care, odată cu înrolarea sa, a început să inspire soldații ucraineni cu piesele sale. Detalii aici

UPDATE 11:14 Contul de Instagram al Svetlanei Loboda, interpreta născută în Ucraina, dar care și-a construit cariera muzicală în Federația Rusă, a fost blocat pe teritoriul Ucrainei. Astfel, artista a pierdut un număr mare de abonați, ceea ce înseamnă că veniturile sale din Instagram vor scădea considerabil. Detalii aici

UPDATE 10:50 Ministerul britanic al Apărării susține că trupele rusești se deplasează din nord (Harkov) și sud (Mariupol) pentru a „încercui forțele ucrainene în estul țării”. Între timp, luptele din nord – care vizează capturarea capitalei Kiev – rămân „în mare măsură statice”, precizează ministerul.

