LIVE TEXT/ A 19-a zi de război în Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden, ar putea veni în Europa în următoarele săptămâni

Sunt 19 zile de când armata lui Putin a început invazia în Ucraina. Eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina se intensifică. Negociatorii ucraineni şi ruşi urmează să discute din nou, după ce ambele părţi au citat progrese în cursul weekend-ului. Oficiali americani discută cu omologii europeni şi chinezi în privinţa evenimentelor recente din Ucraina. Violenţele se amplifică, rachetele ruseşti au lovit duminică o bază ucraineană din apropierea graniţei cu Polonia.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 20:55 Nouă persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite în urma unui atac aerian lansat de trupele ruse asupra unui turn de televiziune din Rivne, Ucraina. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale Rivne, Vitaliy Koval. Detalii aici.

UPDATE 19:52 Casa Albă ia în considerare posibilitatea ca președintele SUA, Joe Biden, să călătorească în Europa în următoarele săptămâni. Detaliile călătoriei, care s-ar concentra pe războiul din Ucraina și ar avea ca scop să liniștească aliații Americii din regiune, nu a fost încă finalizate. Un oficial american a declarat că Bruxelles-ul ar putea servi drept locație pentru turneul președintelui SUA, scrie nbsnews.com.

Orice călătorie a lui Biden în Europa ar urma săptămâna trecută a vicepreședintelui Kamala Harris în Polonia și România. Cei trei oficiali ai administrației au spus că unii membri ai personalului care au lucrat la călătoria lui Harris au rămas în urmă în Europa pentru a ajuta la planificarea unei posibile vizite prezidențiale în regiune.

UPDATE 19:07 Femeia însărcinată, care a murit fiind grav rănită în atacul asupra maternității din Mariupol, nu are nicio legătură cu tânăra gravidă care a născut o fetiță perfect sănătoasă. Detalii aici.

UPDATE 18:22 Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a anunțat că organizația va aloca încă 40 de milioane de dolari pentru a intensifica ajutorul umanitar pentru Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 17:53 Aproximativ 100 de persoane au fost evacuate din orașul ucrainean Avdiivka, anunță șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Pavel Kirilenko, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 17:55 Medicii americani au înființat un spital de campanie lângă Lviv, Ucraina, unde vor oferi îngrijiri medicale gratuite tuturor persoanelor care au nevoie. Detalii aici.

UPDATE 17:39 Kremlinul a declarat luni, 14 martie, că forțele rusești ar putea prelua „controlul total” al marilor orașe ucrainene și că are suficientă putere militară pentru a-și îndeplini toate obiectivele în Ucraina fără niciun ajutor din partea Chinei. Detalii aici.

UPDATE 17:11 Ministerul de Interne al Ucrainei a comentat videoclipul publicat de liderul cecen, Ramzan Kadîrov, care a declarat că se află în Ucraina alături de forțele Kremlinului. Potrivit consilierului ministrului de interne al Ucrainei, Vadim Denisenko, videoclipul publicat de Kadîrov a fost filmat pentru a-i încuraja pe așa-numiții „kadîrovțî” și pentru a justifica pierderile mari din Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 17:02 Peste 50 de mașini cu civili se îndreaptă spre orașul ucrainean Zaporojie. Armata rusă a încetat să blocheze „coridorul verde” pentru locuitorii din Mariupol. Astfel, zeci de mașini au reușit luni, 14 martie, să părăsească orașul. Detalii aici.

UPDATE 16:42 Forțele rusești au bombardat o parte din muniția din perimetrul unității electrice nr. 1 ale centralei nucleare Zaporojie. Detalii aici.

UPDATE 16:41 Ambasada Republicii Moldova în Ucraina și-a sistat temporar activitatea la Kiev, începând cu 12 martie curent, funcționarul consular va presta serviciile consulare în orașul Cernăuți, strada Russkaya 1 A. Detalii aici.

UPDATE 16:40 Soldații ruși continuă să adune rezerve pe teritoriul lor pentru a continua războiul împotriva Ucrainei. Despre asta anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a anunțat luni că primii 400 de mercenari sirieni care vor acorda ajutor armatei ruse în lupta împotriva Ucrainei au ajuns deja în Rusia. Detalii aici.

UPDATE 16:15 A patra rundă de negocieri dintre Moscova și Kiev, în vederea încetării războiului din Ucraina, a fost pusă pe pauză tehnică până mâine, anunță reprezentantul delegației din partea Ucrainei, Mihail Podolyak. Detalii aici

UPDATE 15:50 Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a promulgat luni, 14 martie, legea prin care avioanele comerciale luate în leasing de la producători occidentali pot trece direct în proprietatea companiilor aeriene rusești, chiar dacă nu au fost achitate integral, scrie Reuters care citează TASS. Detalii aici

UPDATE 15:44 Guvernul anunță: Refugiații din Ucraina pot obține numărul IDNP în format digital. Detalii aici

UPDATE 15:30 Soldații ruși au distrus un depozit subteran de gaz din regiunea Cernihiv. Detalii aici

UPDATE 15:13 Oligarhul rus Andrei Melnicenko a cerut luni, 14 martie, oprirea războiului în Ucraina. Melnicenko a declarat că ar putea apărea o criză alimentară globală din cauza creșterilor de preț la îngrășăminte. Detalii aici

UPDATE 15:00 90 de copii ar fi fost uciși, iar peste 100 ar fi fost răniți în Ucraina de la declanșarea războiului de către Rusia, anunță Procuratura Generală din Ucraina, scrie Reuters.

UPDATE 14:30 Ucraina acuză luni, 14 martie, armata rusă de faptul că a „tăiat” alimentarea cu energie electrică a Centralei Nucleare avariate de la Cernobîl, situată la nord de Kiev şi aflată sub controlul Rusiei din primele zile ale invaziei ruse. Detalii aici

UPDATE 14:11 Centrul pentru Comunicații Strategice și Securitate Informațională al Ucrainei a anunțat pe canalul său de Telegram că în rândul militarilor ruși, care participă la invazia Ucrainei, sunt prezenți mai mulți specialişti-chimişti. Detalii aici

UPDATE 14:00 O persoană a murit în capitala Kiev, iar alte șase au fost rănite după ce o rachetă rusă a fost doborâtă de armata ucraineană. Părți ale acesteia au lovit însă o zonă rezidențială din Kiev și o stație de autobuz. Detalii aici

UPDATE 13:47 Două persoane au fost ucise la Kiev, în bombardamente ruse care au vizat o uzină aeronautică Antonov şi care au atins un imobil locuit, anunță primarul capitalei ucrainene Vitali Kliciko.

UPDATE 13:25 O femeie însărcinată a cărei imagine a devenit un simbol al tragediei din Mariupol, după ce a fost evacuată pe targă din maternitatea bombardată în 9 martie, nu a putut supraviețui. În ciuda eforturilor medicilor, nici bebelușul nenăscut nu a putut fi salvat. Detalii aici

UPDATE 13:20 Sinteza presei internaționale: „Încheierea completă a importurilor de petrol și gaze rusești în Europa va avea un preț, dar acesta este mic, în comparație cu suferința poporului ucrainean”. Detalii aici

UPDATE 13:02 Armata rusă va recurge la noi pași în războiul cu Ucraina. Declarația a fost făcută de consilierul ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, Vadim Denisenko, la un post tv din Ucraina, menționând că „următoarele 2-3 săptămâni vor fi decisive pentru Ucraina”. Detalii aici

UPDATE 13:00 Autoritățile autoproclamatei Republici Populare Donețk anunță că ar fi doborât deasupra orașului o rachetă ucraineană de tip Tochka-U. Potrivit Ministerului Sănătății din Donețk, în urma acestui atac, 16 persoane au murit, scrie Meduza pe Telegram. Detalii aici

UPDATE 12:20 Presa ucraineană publică imagini filmate din dronă care arată amploarea dezastrului din orașul Mariupol, din sudul Ucrainei, vizat de atacurile rusești. Detalii aici

Aerial footage of Mariupol showing the extent of destruction caused by constant Russian shelling. People there say no street has been left intact #Ukraine pic.twitter.com/vl4fSOog8I

UPDATE 12:05 Ucrainenii cu rude în Israel vor putea merge acolo după evacuarea din Ucraina. Administrația Prezidențială a Ucrainei: „Israelul a devenit un mediator în războiul ruso-ucrainean”. Detalii aici

UPDATE 11:50 Autoritățile combat falsurile răspândite pe rețelele de socializare, potrivit cărora Guvernul obligă cetățenii să doneze salariul de o zi pentru susținerea refugiaților ucraineni aflați pe teritoriul R. Moldova. Detalii aici

UPDATE 11:40 Rusia s-ar putea să nu îşi onoreze plata datoriilor în urma sancţiunilor fără precedent aplicate de statele occidentale din cauza invaziei sale asupra Ucrainei, dar acest lucru nu ar declanşa o criză financiară globală, a declarat duminică directorul Fondului Monetar Internaţional Kristalina Georgieva. Detalii aici

UPDATE 11:21 Peste 2 500 de locuitori ai orașului Mariupol au fost uciși de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, transmite Reuters.

UPDATE 11:20 În regiunea Harkov, soldații ruși continuă să bombardeze zonele rezidențiale și infrastructura orașului. Anunțul a fost făcut de conducerea Poliției regiunii Harkov, care a anunțat că există morți și răniți în urma atacurilor cu bombă.

UPDATE 11:15 China neagă că Rusia i-a cerut ajutor militar și economic. Detalii aici

UPDATE 11:10 Tatiana, o ucraineancă din Harkiv, oraș lovit dur de bombardamentele rușilor, s-a refugiat la Lviv, în vestul Ucrainei, cu tot cu animalele ei de companie: 5 pisici, un porumbel și o cioară oarbă. Tânăra, împreună cu animalele ei de companie, este adăpostită acum de o școală din Lviv transformată temporar în centru pentru refugiați. Detalii aici

UPDATE 11:00 A început sesiune de negocieri prin videoconferinţă între Rusia şi Ucraina Detalii aici

UPDATE 10:40 La Biarritz, Franța, activistul local Pierre Affner a intrat în vila fiicei lui Putin, Alta Mira, a schimbat încuietorile și a declarat că vila este pregătită să accepte refugiați din regimul lui Putin, în primul rând refugiați ucraineni. Vila are un total de opt paturi și trei băi. Detalii aici

UPDATE 10:20 Institutul american pentru Studii de Război (ISW) menționează, în cea mai recentă analiză, că Rusia retrage din ce în ce mai mult forțele din desfășurările sale internaționale pentru a le reloca în Ucraina. Detalii aici

UPDATE 10:15 În Ucraina continuă evacuarea civililor. Pentru ziua de luni, 14 martie, au fost deschise nouă coridoare umanitare. Detalii aici

UPDATE 10:00 Regiunea Severdonețk – ținta unui atac cu bombe: în oraș au izbucnit mai multe incendii. Șeful administrației militare-civile regionale Lugansk: „Rușii declară că vor să aducă pacea, dar de fapt distrug orașe întregi”. Detalii aici

UPDATE 9:41 Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri al peninsulei Crimeea anexate de Rusia susţine că un coridor terestru leagă de acum această zonă de regiunea separatistă Donbas din Ucraina, informează luni CNN.

Potrivit lui Gheorghi Muradov, citat de RIA Novosti, forţele ruse au preluat controlul asupra drumului care leagă Crimeea de Mariupol.

UPDATE 9:30 Forțele armate ucrainene anunță luni, 14 martie, că au distrus în acest weekend o coloană de echipamente rusești. Imagini cu momentul în care coloana de echipamente a fost distrusă au fost surprinse cu un telefon mobil și transmise autorităților ucrainene. Detalii aici

UPDATE 9:10 Fabrica de avioane Antonov, din nordul Kievului, a fost lovită de bombardamente rusești, spun autoritățile din capitală, scrie BBC. Administrația orașului spune că „uzina de avioane Antonov”, nu Aeroportul Antonov, a fost atacată. Fabrica de avioane Antonov este situată pe aerodromul Sviatoshyn, la aproximativ 10 km de centrul orașului Kiev. Detalii aici

UPDATE 9:03 Conform informațiilor preliminare, două persoane au decedat, iar trei au fost transportate la spital după ce o clădire cu 9 etaje din cartierul Obolon, Kiev, a fost lovită de un obuz rusesc. Alte 9 persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. Detalii aici

UPDATE 8:53 Cel puțin trei civili au murit în localitatea Ohtîrka din regiunea Sumî, Ucraina, în urma bombardamentelor din noaptea trecută, anunță primarul orașului, Pavel Kuzmenko. Detalii aici

UPDATE 8:40 Una dintre femeile însărcinate care a fost rănită în atacul asupra maternității din Mariupol a murit, relatează Nexta.

‼️One of the pregnant women injured in #Mariupol by an air strike on a maternity hospital died along with her unborn child.



Asya Dolina, a journalist for Voice of America, stated this on her social network page. pic.twitter.com/mwlR3EUMNg