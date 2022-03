Trupele rusești au atacat un turn de televiziune din Rivne: nouă persoane ucise și nouă rănite

Nouă persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite în urma unui atac aerian lansat de trupele ruse asupra unui turn de televiziune din Rivne, Ucraina. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale Rivne, Vitaliy Koval, scrie novosti.dn.ua.

9 killed, 9 wounded as result of an airstrike on TV tower in Rivne region this morning https://t.co/fTxRenmYc5 #Ukraine pic.twitter.com/DKwJI7ZT6W