VIDEO/ Stop război. Protest anti-război în direct la „Pervîi Kanal”. Jurnalista a fost reținută

O femeie a apărut în direct în timpul jurnalului de știri de la postul rusesc de stat „Pervîi Kanal”, cu o pancartă pe care scria „Stop razboiului. Opriți războiul. Nu credeți propaganda. Aici vă mint”.

Site-ul independent de știri Novaya Gazeta scrie că ar fi vorba despre Marina Ovseanikova, redactoră la „Pervîi Kanal”. Aceeași sursă scrie că femeia a fost deja reținută.

Înainte de protest, jurnalista a declarat într-un live pe o rețea de socializare că „ceea ce se întâmplă în Ucraina este o crimă” și că îi este rușine de faptul că s-a ocupat de propaganda Kremlinului.

„Rusia este un stat agresor. Reponsabilitatea îi aparține unei singure persoane – Vladimir Putin. Tatăl meu este ucrainean, iar mama mama mea este rusoaică. Niciodată nu am fost dușmani. Rusia trebuie să oprească acest război, pentru ca cele două țări frățești să se poate împăca. Din păcate, în ultimii ani am lucrat la „Pervîi Kanal”, m-am ocupat de propaganda Kremlinului. Acum îmi e foarte rușine. Îmi e rușine că am permis zombarea cetățenilor ruși. Noi nu am ieșit la protest atunci când Kremlinul l-a otrăvit pe Navalany. Azi împotriva noastră e toată lumea și din cauza asta va suferi o generație întreagă”, a declarat jurnalista.