A început a patra rundă de negocieri ruso-ucrainene

Consilierul președintelui ucrainean Mihail Podoleak anunță că a început a patra rundă de negocieri prin videoconferinţă dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei.

Potrivit lui Podoleak, la a patra rundă de negocieri vor continua discuțiile privind încetarea focului, retragerea imediată a trupelor și garanțiile de securitate.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu