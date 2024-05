Co-fondatoarea ZdG, Aneta Grosu, obține „Premiul Tudor Iașcenco 2024”

Asociația Presei Independente (API) oferă „Premiul Tudor Iașcenco” pentru anul 2024 Anetei Grosu, jurnalistă, ombudsmanul cititorilor și co-fondatoare Ziarul de Gardă. Acest premiu se oferă începând cu anul 2021 în memoria jurnalistului de investigație Tudor Iașcenco, directorul ziarului „Cuvântul”, unul dintre fondatorii și primul președinte al API.

Prin acest Premiu, API onorează curajul, rezistența și angajamentul jurnaliștilor de a spune adevărul indiferent de circumstanțe. „Este cel mai valoros premiu, oferit de API, care are și o puternică încărcătură emoțională. Or, domnul Tudor Iașcenco a fost nu doar un exemplu de curaj, corectitudine și onestitate în jurnalism, dar și cel care a contribuit semnificativ la dezvoltarea presei independente în țara noastră”, a declarat Petru Macovei, directorul executiv API.

Jurnalista Aneta Grosu are o vastă experiență de muncă în mass-media: a contribuit la lansarea primului program de știri „Mesager” la televiziunea Moldova 1, a lucrat la primul post independent de televiziune – „Catalan”, la ziarele „Flux” și „Accente”, ulterior la „Ziarul de Gardă”.

La întrebarea „Când și de ce am venit la ZdG”, Aneta Grosu răspunde: „Mai întâi, împreună cu câțiva jurnaliști, am fondat „Ziarul de Gardă”, la care am rămas să muncesc. Când am început, gândeam că e un test: ne testăm puterile, experiența, dar și piața media, pentru a înțelege dacă suntem pregătiți să rezistăm în condițiile de atunci ale R. Moldova, când la guvernare era PCRM. Nu a fost simplu, dar azi înțelegem că a fost posibil”.

Jurnalista Aneta Grosu a fost apreciată pentru promovarea democrației și a libertății de exprimare și pentru contribuție la procesul de renaștere națională. În 2009, a fost decorată cu Ordinul Republicii, iar în 2014 președintele de atunci al României Traian Băsescu i-a oferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer. În anul 2021, Anetei Grosu i s-a acordat Premiul de Excelență, în cadrul Galei „Jurnaliștii Anului”.

„Premiul Tudor Iașcenco” este înmânat anual de Asociația Presei Independente (API) pentru curaj și demnitate în exercitarea misiunii de jurnalist. Premiul evocă numele lui Tudor Iașcenco – unul dintre cei mai buni jurnaliști din Republica Moldova, director al ziarului regional „Cuvântul” din Rezina, primul președinte și membru de onoare al API. T. Iașcenco a decedat la 26 martie 2021, în vârstă de 72 de ani, a fost decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”. În anii precedenți, laureați ai Premiului au fost jurnaliștii Vitalie Călugăreanu (2021), echipa Viorica Tătaru și Andrei Captarenco (2022), Mihail Sirkeli (2023).