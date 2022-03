A patra rundă de negocieri între Ucraina și Rusia a intrat în „pauză tehnică” până marți

A patra rundă de negocieri dintre Moscova și Kiev, în vederea încetării războiului din Ucraina, a intrat în „pauză tehnică” până marți, 15 martie, anunță reprezentantul delegației din partea Ucrainei, Mihail Podolyak.

A patra rundă de negocieri a fost în format de video-conferință, iar printre subiectele care urmau să fie discutate, anunțate de partea ucraineană, au fost: încetarea focului, retragerea armatei și garanțiile de securitate.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu