Consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak: „Următoarea țintă a armatei de jefuitori și violatori este R. Moldova”

Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak, a declarat sâmbără, 23 aprilie, că R. Moldova este următoarea țintă a Rusiei. Anunțul lui Podolyak vine la o zi după declarația făcută de generalul rus Rustam Minnekaev privind intenția Moscovei de a deschide un coridor prin Ucraina, între Crimeea și Transnistria.

„Apetitul Moscovei continuă să crească. Acum, obiectivul ei în sudul Ucrainei este accesul spre Transnistria, unde susține că rușii sunt oprimați. Evident că următoarea țintă a armatei de jefuitori și violatori este Republica Moldova. Ceea ce dovedește încă o dată Ucraina luptă astăzi pentru securitatea Europei”, a scris pe Twitter Mihailo Podolyak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după declarația generalului rus Rustam Minnekaiev, care a spus că Rusia urmărește să obțină controlul total în estul și sudul Ucrainei.

Moscow’s appetite continues to grow. Now its goal in the south of 🇺🇦 is access to Transnistria, where they say Russians are being oppressed. Obviously the next target of army of looters and rapists will be 🇲🇩. Which again proves that 🇺🇦 is fighting for Europe’s security today.