VIDEO/ Forțele ruse au atacat cu rachete orașul-port Odesa: cel puțin trei persoane au murit

O rachetă a lovit Odesa sâmbătă după-amiază, afectând infrastructura orașului-port de la Marea Neagră, au anunțat autoritățile locale.

Consilierul șefului Ministerului Afacerilor Interne Anton Gerașcenko a spus că militarii ruși au tras cel puțin șase rachete de croazieră asupra orașului Odesa, menționând că unele dintre acestea au fost doborâte.

„Cel puțin o rachetă a căzut și a explodat. Au lovit clădiri rezidențiale. Cu siguranță se știe despre un mort. A ars până la moarte în mașina lui, în curtea uneia dintre case”, a scris Gerașcenko.

Cel puțin trei persoane au decedat în urma atacului cu rachete.

Minsitrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, a reacționat pe Twitter după atacul rusesc lansat asupra Odesei.

„Singurul scop al atacurilor ruse cu rachete asupra Odesei este teroarea. Rusia trebuie recunoscută ca stat sponsor al terorismului și tratată în consecință. Fără afaceri, fără contacte, fără proiecte culturale. Avem nevoie de un zid între civilizație și barbari care trag cu rachete în orașe pașnice” – a scris șeful Ministerului de Externe pe Twitter.

Russian Kalibr cruise missile spotted over Odessa today, most likely launched from the Black Sea. pic.twitter.com/7kAOJeDTxv

An apartment building in Odessa has been struck by a Russian Cruise Missile.



Note: Many osint images from Ukraine may be blurred like this due to a Ukrainian law prohibiting identifying the location of any military action. pic.twitter.com/CA2XMExsld