LIVE TEXT/ A 34-a zi de război în Ucraina. Președintele american discută cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii despre situația din Ucraina

În cea de-a 34-a zi de război în Ucraina, trupele ruse continuă atacurile asupra unor ținte din sudul și nordul Ucrainei. În ultimele zile, rușii au bombardat depozitele de combustibil din apropierea Kievului. Cel mai recent – depozitul de combustibil din Rivne. Marți, 29 martie, urmează să se desfășoare în Turcia o nouă rundă de negocieri între Ucraina și Rusia.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 16:27 Rafael Mariano Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a venit în Ucraina pentru discuții urgente cu guvernul ucrainean cu privire la siguranța instalațiilor nucleare din această țară. Detalii aici

UPDATE 16:10 Președintele american Joe Biden și liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii vor discuta marți despre evoluțiile din Ucraina.

UPDATE 16:08 Ucraina propune semnarea unui acord privind garanțiile internaționale de securitate pentru aceasta. Mihail Podolyak, consilier al șefului Biroului Președintelui, a anunțat cum va fi implementat acest acord. Detalii aici

Acestea ar cuprinde un acord după modelul articolului 5 din Tratatul NATO, prin care state precum SUA, Marea Britanie, Turcia, Franța, Germania etc. se angajează că „se vor implica activ în protejarea Ucrainei împotriva oricărei agresiuni”. Implementarea garanțiilor se va face prin referendum, urmând apoi să fie validate și de parlamentele fiecărui stat care asigură garanțiile de securitate, a mai spus Podolyak.

UPDATE 16:00 Întâlnire între Zelensky și Putin. Ce spune delegația ucraineană după negocierile cu Rusia de la Istanbul. Detalii aici

UPDATE 15:14 Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelensky este posibilă concomitent cu parafarea acordului dintre Federația Rusă și Ucraina la nivelul Ministerului de Externe. Asta a declarat Vladimir Medinsky, asistentul prezidențial și șeful delegației ruse pentru negocierile cu Ucraina, după discuțiile cu delegația rusă desfășurate marți, 29 martie la Istanbul. Detalii aici

UPDATE 14:50 Ministerul rus al Apărării a decis să reducă activitatea militară în direcțiile Kiev și Cernigov, a declarat șeful adjunct al departamentului. Detalii aici

UPDATE 14:43 Negocierile de la Istanbul s-au încheiat. Drept urmare, părțile au afirmat că runda de astăzi este finalizată și negocierile vor continua. Delegația ucraineană a spus: „Avem nevoie de multe țări, inclusiv Turcia, ca garanți”.

UPDATE 14:36 Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, susține că principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale au fost finalizate, astfel Rusia își va concentra eforturile pentru atingerea obiectivului principal – eliberarea Donbass-ului”. Detalii aici

UPDATE 14:10 Președintele României Klaus Iohannis a avut marți o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care a reafirmat sprijinul României față de fiecare cetățean care sosește în România.

I discussed with President @ZelenskyyUa the critical situation in 🇺🇦. RO will continue to take good care of every 🇺🇦 citizen arriving in 🇷🇴. Over 125 trucks with aid, ambulances & fire engines from RO and other 🇪🇺MS have arrived in UA through the humanitarian hub in #Suceava.