Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, vizită în Ucraina pentru discuții urgente privind siguranța instalațiilor nucleare

Rafael Mariano Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a venit în Ucraina pentru discuții urgente cu guvernul ucrainean cu privire la siguranța instalațiilor nucleare din această țară, transmite CNN.

Într-o declarație emisă marți, 29 martie, AIEA a precizat că discuțiile cu înalți oficiali guvernamentali se vor axa pe planurile agenției de a oferi „asistență tehnică urgentă pentru a asigura siguranța și securitatea instalațiilor nucleare ale țării și pentru a ajuta la evitarea riscului unui accident care ar putea pune în pericol oamenii și mediul înconjurător”.

Grossi a postat marți pe Twitter o fotografie cu el în fața unui vehicul al ONU, menționând că „tocmai a trecut granița în Ucraina pentru a începe misiunea AIEA de a asigura securitatea instalațiilor nucleare ale țării”.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji