Nava rusă de debarcare „Saratov” din portul Berdyansk, în regiunea Zaporijjea, a fost distrusă cu arme care nu sunt adaptate direct pentru luptă pe mare. Mai exact, generalul-maior al Serviciul de Securitate al Ucrainei, Viktor Yagun, care a oferit detalii necunoscute până acum despre distrugerea navei ruse susține că nava rusă „Saratov” a fost „scufundată în aer”.

Potrivit generalului, Forțele Armate ale Ucrainei au efectuat mai multe astfel de operațiuni de la începutul războiului.

„Aceasta este ceea ce am acoperit cu sisteme de rachete de pe țărm o navă de patrulare lângă Odesa și faptul că am folosit MANPADS împotriva unei ambarcațiuni și că am folosit Tochka-U împotriva acestei nave – acestea sunt situații unice. Aceste situații pot fi folosite pentru a studia modul în care armele care nu sunt adaptate pentru războiul pe mare au fost folosite cu succes de Forțele Armate ale Ucrainei”, a spus Yagun.