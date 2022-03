Soldatul ucrainean care a rostit celebra frază „Navă rusească, du-te…” a fost decorat pentru serviciile sale

Soldatul ucrainean Roman Hrybov, autorul celebrei fraze „Navă rusească, du-te…” a fost eliberat de forțele rusești și decorat de autoritățile ucrainene „pentru meritul lui Cherkasy”. Anunțul a fost făcut de Ministerul ucrainean al Apărăii.

Roman Hrybov, the author of the famous “Russian Warship, Go F*** Yourself” phrase, returned from Russian captivity to his native Cherkasy region. Glory to the Hero! #GlorytoUkraine pic.twitter.com/uruPgkBLGv