LIVE TEXT/ A 41-a zi de război în Ucraina. UE ar putea să adopte o nouă rundă de sancțiuni împotriva Federației Ruse

Este a 41-a zi de război în Ucraina. Bilanțul victimelor atacului rusesc asupra orașului Nikolaev se ridică la 10 morți și 46 de răniți. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, se va adresa astăzi Consiliului de Securitate al ONU pentru prima dată de la debutul războiului. Între timp, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că forțele rusești își regrupează trupele și își concentrează eforturile pentru pregătirea unei ofensive în estul Ucrainei.

Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, afirmă că războiul din Ucraina s-ar putea termina în luna mai, atunci când trupele rusești vor rămâne fără resurse. UE ar urma să adopte o nouă rundă de sancțiuni împotriva Federației Ruse.

UPDATE 10:15 Uniunea Europeană (UE) va adopta o nouă rundă de sancțiuni împotriva Federației Ruse cel mai probabil miercuri, 6 aprilie, după ce autoritățile ucrainene au raportat despre uciderea a sute de civili în Bucha, oraș la nord-vest de Kiev, a anunțat ministrul francez al Afacerilor Europene Clement Beaune. Detalii aici.

UPDATE 10:14 Canada a anunțat luni, 4 aprilie, că va impune sancțiuni împotriva a nouă persoane din Rusia și nouă din Belarus pentru că au „facilitat și permis” invazia Moscovei în Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 09:45 A intrat în vigoare un pachet de sancțiuni care vizează limitarea exportului de bunuri de lux din Japonia către Rusia. Despre asta a anunțat Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia, transmite NEXTA.

UPDATE 09:43 De la începutul invaziei ruse, în Ucraina au murit 165 de copii, iar 266 au fost răniți, anunță marți, 5 aprilie, Oficiul Procurorului General al Ucrainei printr-un mesaj postat pe Telegram. Detalii aici.

UPDATE 09:42 Instituții distruse, clădiri de locuit devastate, mașini arse și străzi făcute una cu pâmântul. Așa arată regiunea Gostomel din orașul Irpin, în apropiere de capitala ucraineană Kiev. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a publicat imagini video pentru a arată cum arată acum, după 40 de zile de război, regiunea Gostomel, după ce trupele ruse s-au retras de acolo. Detalii aici.

UPDATE 09:28 Serviciile secrete britanice susțin că trupele rusești, care se retrag din nordul Ucrainei, au nevoie de o recondiționare semnificativă înainte de a se disloca pentru operațiuni în estul Ucrainei. Potrivit unui raport al serviciilor secrete britanice, publicat pe 5 aprilie, forțele ucrainene au recucerit orașe cheie în nordul Ucrainei, după ce au forțat trupele ruse să se retragă din zonele din apropierea orașului Cernihiv și din nordul Kievului.

