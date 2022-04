O analiză a imaginilor din satelit realizată de The New York Times respinge afirmațiile Rusiei conform cărora uciderea civililor ucraineni din Bucha, o suburbie a Kievului, a avut loc după ce soldații săi au părăsit orașul.

Când duminică, 3 aprilie, au apărut imagini cu cadavrele unor civili morți întinși pe străzile din Bucha – unii cu mâinile legate, alții cu răni de armă în cap, Ministerul Apărării al Rusiei a negat orice implicare în masacrul produs în regiune. Într-o postare făcută duminică pe Telegram, ministerul rus al Apărării a sugerat că cadavrele au fost aruncate recent pe străzi după ce „toate unitățile ruse s-au retras complet din Bucha”, la data de 30 martie.

Rusia a susținut că imaginile sunt „o altă farsă” și a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la ceea ce a numit „provocari ale radicalilor ucraineni” la Bucha.

O analiză a videoclipurilor și imaginilor din satelit, de către The Times, arată însă că mulți dintre civili au fost uciși cu mai bine de trei săptămâni în urmă, când armata Rusiei controla orașul.

Un videoclip filmat la 1 aprilie curent, de un membru al Consiliului Local din regiune, arată mai multe cadavre împrăștiate de-a lungul străzii Yablonska din Bucha. Imaginile din satelit furnizate The Times de Maxar Technologies arată că cel puțin 11 cadavre se aflau pe stradă încă din 11 martie, când Rusia, pe cont propriu, a ocupat orașul.

19 martie 2022

Pentru a confirma când au apărut cadavrele și când au fost cel mai probabil uciși civilii, echipa de investigații vizuale de la The Times a efectuat o analiză înainte și după a imaginilor din satelit. Imaginile arată obiecte întunecate de dimensiuni similare cu un corp uman care au apărut pe strada Yablonska în perioada 9 martie – 11 martie curent. „Obiectele” apar în pozițiile precise în care au fost găsite cadavrele după ce forțele ucrainene au revendicat Bucha, așa cum arată filmările de la 1 aprilie. O analiză ulterioară arată că „obiectele” au rămas în această poziție timp de peste trei săptămâni.

Unde au fost găsite cadavre într-o suburbie a Kievului:

Cauzele morții sunt neclare. Unele dintre cadavre se aflau lângă ceea ce pare a fi un crater format în urma unor bombardamente. Alte cadavre erau lângă mașini abandonate. Trei dintre cadavre zăceau lângă biciclete. Unele persoane decedate au mâinile legate la spate cu pânză albă. Cadavrele erau împrăștiate pe mai bine de jumătate de kilometru pe strada Yablonska.

Un alt videoclip filmat pe strada Yablonska arată încă trei cadavre. Unul stă lângă o bicicletă, altul lângă o mașină abandonată. Imaginile din satelit arată că mașinile abandonate și corpul neînsuflețit din apropiere de mașini apare acolo între 20 și 21 martie.

Un cadavru lângă mașini abandonate pe strada Yablonska din Bucha, Ucraina, pe 2 aprilie. Cadavrul era pe stradă din 21 martie, arată imaginile din satelit. Credit…Kievskiy Dvizh via Instagram / Maxar Technologies

Acestea sunt doar câteva dintre cadavrele civile descoperite încă de sâmbătă. Associated Press a publicat imagini cu cel puțin șase bărbați morți întinși împreună în spatele unei clădiri de birouri, unii cu mâinile legate la spate. Clădirea se află la aproximativ un kilometru de celelalte victime găsite de-a lungul străzii Yablonska.

Cu încă un kilometru mai departe de aceste cadavre, un fotograf de la The Times a descoperit cadavrul unui bărbat cu o rană de armă în cap, zăcând lângă o bicicletă.

Bellingcat: FAPTE VS DOVEZI

Imaginile recente din orașul Bucha din afara Kievului, surprinse în timp ce forțele ucrainene au recăpătat teren în urma retragerii forțelor ruse, arată distrugeri pe scară largă și cadavre în haine de civili împrăștiate pe străzi. Aceste imagini au fost distribuite pe rețelele de socializare și difuzate jurnaliști din presa internațională care au vizitat orașul în ultimele zile.

Rapoartele inițiale ale organizațiilor pentru drepturile omului cu privire la acțiunile forțelor ruse prezintă violențe detaliate împotriva civililor. Între timp, în interviurile acordate jurnaliștilor internaționali, locuitorii locali au acuzat trupele ruse că au executat bărbați neînarmați din cauza suspiciunilor că au luptat pentru forțele armate ucrainene în Donbas în 2014 sau chiar „pur și simplu pentru că aveau un tatuaj cu emblema națională a Ucrainei”.

Oficialii ruși au respins aceste afirmații. Pe 3 aprilie curent, Ministerul rus de Externe a publicat o declarație, republicată ulterior de Ministerul rus al Apărării, care susținea fără echivoc că „fotografiile și filmările de la Bucha sunt o altă păcăleală, o producție în scenă și o provocare a regimului de la Kiev pentru Occident”, folosind ortografia rusă pentru capitala Ucrainei.

La rubrica „Fapte”, Ministerul rus al Afacerilor Externe a susținut într-o postare pe Telegram că „nici un singur rezident local nu a suferit vreo acțiune violentă” înainte de a invoca furnizarea de ajutor umanitar de către soldații ruși. Reprezentanți ruși de la Externe au susținut, de asemenea, că localnicii erau liberi să se miște pe tot parcursul timpului în care forțele ruse au ocupat orașul.

Pe 4 aprilie curent, ministrul rus, Serghei Lavrov, a declarat că Ministerul Apărării a expus „semne de falsuri video și alte falsuri” cu privire la imaginile care arată masacrul din Bucha. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „secvența calendaristică a evenimentelor nu confirmă acuzațiile” autorităților ucrainene.

Nu după mult timp, anchetatorii federali din Rusia au anunțat că vor lua măsuri represive împotriva persoanelor care răspândesc informații prin care susțin că soldații ruși sunt responsabili pentru uciderea civililor în Bucha.

Cu toate acestea, există dovezi cu sursă deschisă care par să vină în contradicție cu afirmațiile de falsuri elaborate și producții în scenă, precum și care pun sub semnul întrebării cronologia aparentă a evenimentelor descrise de Rusia în ultimele zile.

Cronologia retragerii

Declarația Ministerului Afacerilor Externe a susținut că forțele ruse s-au retras din Bucha pe 30 martie. De asemenea, a susținut că „așa-numitele „dovezi ale crimelor” din Bucha nu au apărut decât în ​​a patra zi” după ce forțele sale au se pare că a plecat, care ar fi 3 aprilie, „când Serviciul de Securitate al Ucrainei și reprezentanții presei ucrainene au sosit în oraș”. Declarația Rusiei citează și un videoclip postat online de primarul orașului Bucha, Anatoliy Fedoruk, care susținea că Bucha a fost eliberat la 31 martie 2022.

Cu toate acestea, alte declarații, rapoarte și dovezi open source ridică întrebări cu privire la această cronologie și acuratețea completă a afirmației lui Fedoruk din 31 martie.

De exemplu, mass-media rusă TV Zvezda a susținut într-un articol publicat în dimineața zilei de 1 aprilie că: „Unitățile aeropurtate, în cooperare cu pușcașii marini, au reținut cu succes acțiunile forțelor inamice în direcția Gostomel – Bucha – Lacuri, timp de cinci zile. Drept urmare, pușcașii marini au reușit să preia controlul deplin al teritoriului de la râul Irpin spre Kiev, cu o lungime totală de cinci kilometri.

„Comandantul uneia dintre unitățile marine, Alexey Shabulin, a remarcat că, în prezent, marinarii ruși desfășoară operațiuni de căutare și recunoaștere și curăță așezările cu sarcina ulterioară de a obține un punct de sprijin în ele”, se arată în articolul TV Zvezda.

Între timp, în dimineața zilei de 1 aprilie, pe Telegram a fost distribuit un filmuleț în care secretarul Consiliului Municipiului Bucha, Taras Shapravsky, spunea: „În prezent, orașul rămâne sub ocupație, multe mine, case și chiar cadavre. Prin urmare, îi rugăm pe cei care rămân să nu se apropie de obiecte periculoase. Eliberarea orașului continuă, Forțele Armate ale Ucrainei, apărarea teritorială lucrează pentru recâștigarea fiecărui metru de pământ natal”.

Filmările video din Bucha

Videoclipurile și fotografiile din Bucha, care arată persoane decedate în haine civile, au apărut pentru prima dată pe canalele de socializare pe 1 aprilie.

Acest lucru ar fi din nou contrar afirmațiilor autorităților rusești conform cărora astfel de dovezi nu vor apărea până pe 3 aprilie. Un videoclip distribuit pe Telegram la 18:18 BST (20:18 în Ucraina) și un videoclip distribuit pe Twitter la 21:02 BST pe 1 aprilie arată cadavrele întinse pe strada Yablunska din Bucha.

Toate videoclipurile arată aceleași secțiuni de stradă, cu aceleași cadavre și epave vizibile în aceeași poziție.

Mitul cadavrelor în mișcare

Cu toate acestea, aceste videoclipuri filmate la Bucha au fost folosite și de Ministerul rus al Apărării și Ministerul rus al Afacerilor Externe pentru a presupune că „unele cadavre se mișcau” și, prin urmare, filmările făcute ar fi fost o fabricație.

La 3 aprilie curent, într-o postare pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a redistribuit o postare făcută de Ministerul rus al Afacerilor Externe cu privire la un videoclip publicat de Espreso.tv din Ucraina. Video este folosit pentru a afirma că „un cadavru este văzut ridicând brațul, iar altul este văzut cum se ridică în picioare”.

Aceste afirmații, aparent provenite de la utilizatorii rețelelor sociale pro-ruși, au fost dezmințite rapid și complet de reporteri și utilizatorii de rețele sociale, inclusiv de Shayan Sardarizadeh de la BBC Monitoring.

Sardarizadeh a subliniat munca celor de la Aurora Intel care au examinat afirmația „mâna în mișcare” și a demonstrat că este mai probabil o picătură de apă care se mișcă pe parbriz.

De asemenea, este de remarcat faptul că versiunea videoclipului partajată pe rețelele de socializare de către persoanele care susțin că o mână poate fi văzută în mișcare este tăiată în momentul înainte și după ce picătura se mișcă peste corp. Acest lucru pare să întărească în mod înșelător impresia unei mișcări a mâinii, așa cum este detaliat în postarea de mai jos a lui Sardarizadeh.

3) First is the claim a dead civilian’s arm is moving, showing them to be alive.



Slow down the video, as @AuroraIntel has, and you can clearly see there’s either a spot or a raindrop on the screen, looking as if the body’s moving in low-res clips. pic.twitter.com/OgVov8oX9t — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 3, 2022

Presupusul cadavru în mișcare reflectat în oglinda laterală a unei mașini, între timp, poate fi explicat cu ușurință prin deformarea reflexiei, care afectează vizibil și alte obiecte din jurul cadavrului.

4) Then there’s the claim about the body moving in the wing mirror.



A slowed down version shows the buildings in the background being distorted by the wing mirror. Add social media compression and the video gives the impression the body is moving.pic.twitter.com/IZ0xtVPYzG — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 3, 2022

Sardarizadeh a evidențiat, de asemenea, fotografiile AFP și Getty Images care arată cadavrele văzute în videoclipurile de 1 aprilie încă în acelați loc câteva zile mai târziu, pe 3 aprilie. Cercetătorul open source și colaboratorul Bellingcat, Benjamin Strick, a găsit și alte videoclipuri cu cadavrele pentru a dovedi același lucru.

These claims that footage of bodies seen in Ukraine’s Bucha are staged are just ridiculous. There are numerous alternative angles that show they have not moved, and are quite real.

Source 1: https://t.co/3fERuLxcpF

Source 2: https://t.co/j0pzRwTeNn https://t.co/cb78v1rBrw pic.twitter.com/AVB2MXVVsl — Benjamin Strick (@BenDoBrown) April 4, 2022

Rusia a convocat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU „în lumina provocării odioase a radicalilor ucraineni din Bucha”, așa cum a spus prim-adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Dmitri Polyanskiy pe Twitter. Prin urmare, se pare că afirmațiile detaliate aici vor fi probabil repetate în zilele și săptămânile următoare, lucru care părea a fi confirmat în continuare de comentariile din 4 aprilie ale purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Peskov, și ale ministrului de externe, Lavrov.

Dezmințirea a ceea ce pare a fi fals și furnizarea unui context complet este, prin urmare, vitală pentru a ne asigura că este prezentată o imagine completă.

#Ukraine is producing fakes to compromise Russian army? What fakes? 🙉🙈🙊 Forget this video where a “corpse” suddenly waves his hand! 🤷🏻‍♂️ It’s all Russian propaganda! Next time they will simply find better actors! #Bucha https://t.co/Bbqlyh6HxS — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) April 3, 2022

Ca întotdeauna, eforturile combinate ale comunităților online au ajutat la dezmințirea afirmațiilor false făcute în această poveste. Deși nu putem cita eforturile tuturor, este important să le mulțumim tuturor celor implicați în examinarea și verificarea faptelor acestor afirmații, transmite Bellingcat.

