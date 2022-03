LIVE TEXT/ A 30-a zi de război în Ucraina. Autoritățile ucrainene: Rusia a atacat aeroportul din Harkov folosind sisteme de rachete cu lansare multiplă

În a 30-a zi de război, Ucraina continuă să respingă atacurile ruse. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi președintele SUA, Joe Biden, au condamnat, cu ocazia summitului de la Bruxelles, războiul „nejustificat şi neprovocat” lansat de Rusia împotriva Ucrainei şi au pledat pentru intensificarea cooperării transatlantice. Adresându-se liderilor G7, președintele ucrainean Volodimir Zelensky a îndemnat națiunile membre să ia măsuri mai puternice, inclusiv un „embargo total” asupra comerțului cu Rusia.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 14:35 Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, anunţă că Rusia a atacat aeroportul din Harkov folosind sisteme de rachete cu lansare multiplă. De asemenea, Rusia a atacat oraşul cu sisteme de lansare de rachete Grad şi Uragan. Detalii aici

UPDATE 14:10 Comanda operațională „Pivnich” anunță vineri, 25 martie, că forțele armate ale Ucrainei au distrus o coloană de vehicule blindate rusești, în regiunea Cernigov. Detalii aici

UPDATE 13:50 Joi, 24 martie, s-a împlinit o lună de când trupele rusești au invadat Ucraina și, în ciuda unor victorii rapide obținute la început, avansul lor în unele orașe-cheie, inclusiv în capitala Kiev, a încetinit. Experții occidentali susțin că invazia Rusiei asupra Ucrainei nu a decurs conform planului. Chiar și așa Moscova continuă să își folosească puterea aeriană pentru a distruge orașe și a-i lua pe civili drept ținte, ca să determine Ucraina să capituleze. Detalii aici

UPDATE 13:00 Cel puțin patru persoane au fost ucise și trei au fost rănite în urma unor bombardamente vizând un centru medical, la Harkov anunţă poliţia regională. Detalii aici

UPDATE 12:58 Ministerul rus al Apărării publică vineri, 25 martie, imagini cu lansarea rachetelor Iskander asupra unei baze de antrenament a „mercenarilor” din Ucraina. Detalii aici

UPDATE 12:30 La nouă zile de la atacul cu bombe lansat asupra Teatrului Dramatic din Mariupol autoritățile ucrainene locale, care au declarat inițial că nu au fost înregistrate decese, anunță vineri, 25 martie, că aproximativ 300 de oameni au murit în urma bombardamentelor. Detalii aici

UPDATE 12:15 Armata ucraineană anunță bilanțul pierderilor Rusiei: 16 100 de soldați (uciși, răniți, capturați), aproape 1 200 de tancuri și blindate, circa 240 de aeronave.

UPDATE 12:04 Australia impune sancțiuni împotriva președintelui belarus Alexandr Lukașenko pentru „ajutorul strategic” pe care Belarusul îl oferă Rusiei pentru a-și continua invazia asupra Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 11:40 Statele Unite ale Americii (SUA) și Uniunea Europeană au încheiat un acord cu privire la livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), cu scopul de a reduce dependenţa UE de gaze naturale ruseşti. Detalii aici

UPDATE 11:36 Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a spus că războiul împotriva Ucrainei decurge „conform planului lui Putin” și va continua până în momentul în care Ucraina va deveni „un vecin normal”. Detalii aici

UPDATE 10:45 Alexandr Lukașenko, liderul autoritar al Belarusului, a avertizat că propunerea Poloniei de a desfășura o forță vestică de menținere a păcii în Ucraina ar putea declanșa „al treilea război mondial”. Lukașenko, care a permis Rusiei să folosească teritoriul Belarusului pentru a trimite trupe în Ucraina, a declarat joi că dacă propunerea Poloniei va fi acceptată „va însemna al treilea război mondial”, scrie The Guardian.

UPDATE 10:40 Ministerul britanic al Apărării a publicat vineri, 25 martie, raportul cu privire la situația războiului din Ucraina. Conform raportului, trupele ruse încă încearcă să ocolească Nikolaev spre vest, spre Odesa, dar avansul lor este încetinit de problemele logistice și de rezistența ucraineană. Detalii aici

UPDATE 10:14 Confruntări armate se intensifică pe frontul capitalei ucrainene, unde lansatoare de obuze ucrainene răspund artileriei ruse. Potrivit autorităților din Ucraina, forțele ucrainene blochează ofensiva rusă la Kiev.

„Militarii noştri controlează oraşul Cernihiv şi blochează înaintarea inamicului către Kiev. Continuăm să respingem ofensiva inamicului la Kiev”, anunţă Statul Major al armatei ucrainene.

UPDATE 10:06 De la început atacul armat al Rusiei împotriva Ucrainei și până în prezent, perioada 24 februarie – 25 martie, cel puțin 1 000 de civili ucraineni au murit, anunță Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

UPDATE 9:34 Trupele ruse au lovit un depozit petrolier de lângă Kiev, anunță presa ucraineană.

New strike footage: Russian army destroyed oil depot near Kalinovka south of Kiev pic.twitter.com/KvXst5TonV