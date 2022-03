UE încheie cu SUA un acord privind livrarea gazelor naturale lichefiate

Statele Unite ale Americii (SUA) și Uniunea Europeană au încheiat un acord cu privire la livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), cu scopul de a reduce dependenţa UE de gaze naturale ruseşti, relatează BBC News.

Acordul prevede ca Statele Unite să livreze UE cel puţin 15 miliarde de metri cubi suplimentari de GNL până la sfârşitul acestui an.

UE a anunţat că urmează să-şi reducă importul de gaze naturale ruseşti, din cauza invaziei Ucrainei de către Rusia – prin importuri şi prin creşterea producţiei de energie regenerabilă.

Încheierea acestui acord a fost anunţată vineri, în a treia zi a unui turneu al preşedintelui american Joe Biden în Europa.

Biden a discutat vineri cu preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen despre invazia rusă a Ucrainei şi şi-a exprimat susţinerea faţă de Kiev.

The transatlantic partnership stands stronger than ever.



In a world faced with disorder, our unity upholds fundamental values and rules that our citizens believe in.



And we are determined to stand up against Russia’s brutal war.

