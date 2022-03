Ministerul rus al Apărării anunță pentru a doua oară de la începutul războiului despre pierderile trupelor ruse

Ministerul rus al Apărării anunță că de la început „operațiunii speciale” a Rusiei în Ucraina și până în prezent, 24 februarie – 25 martie, 1.351 de militari ruși au murit, iar 3.825 au fost răniți, transmite RIA Novosti.

De cealaltă parte, Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat vineri, 25 martie, că peste 16 mii de soldați ruși ar fi murit în Ucraina de la începutul războiului.

Totodată, datele ONU arată că pierderile umane în rândul trupelor ruse ar fi de la șapte mii până la 15 mii, iar în total, cu cei răniți și ostatici, pierderile ar fi de până la 30 – 40 de mii.

BREAKING: 7,000-15,000 #Russia|n troops likely killed in #Ukraine, per a @NATO official briefing reporters on condition of anonymity



Total losses -including wounded, captured or missing- could be in the 30,000-40,000 range



Estimates based on #Ukraine intel, observations