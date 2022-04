Secretarul general al ONU ajunge marți la Moscova – Ministerul rus de Externe

Pe 26 aprilie, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va întreprinde o vizită de lucru în Rusia, unde se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin și cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Potrivit Ministerului rus de Externe, în cadrul întrevederii cu Serghei Lavrov se va discuta despre „probleme legate de situația de criză din Ucraina”.

De asemenea, sunt planificate discuții pe „o serie de subiecte fierbinți de pe agenda internațională, inclusiv Siria, Libia și reglementarea din Orientul Mijlociu”.

Zilele trecute, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anunțat că urmează să se întâlnească, la Kiev, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

Next week, I will meet with President Vladimir Putin in Russia and President Volodymyr Zelenskyy in Ukraine.



We need urgent steps to save lives, end the human suffering and bring about peace in Ukraine.