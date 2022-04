LIVE TEXT/ A 65-a zi de război în Ucraina. Procuratura Generală a Ucrainei anunță că patru ofițeri de poliție din regiunea Lugansk au dezertat

Vineri, 29 aprilie, este a 65-a zi de război în Ucraina. Noaptea trecută, trupele ruse au bombardat regiunea Hmelnițki. Șefului administrației regionale din Hmelnițki, Serghei Gamali, susține că în urma atacului nu au fost înregistrate victime. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky s-a întâlnit joi cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. În urma acestei întrevederi, Zelensky a declarat că, „cu ajutorul ONU ar putea fi organizată o misiune de evacuare din Mariupol: „Ucraina este pregătită pentru acești pași”, a spus președintele Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:51 Patru ofițeri de poliție din regiunea Lugansk au dezertat, fiind suspectați de înaltă trădare, anunță Procuratura Generală a Ucrainei.

Potrivit autorităților ucrainene, a fost deschisă o procedură penală pentru trădare de patrie.

UPDATE 17:48 Un elicopter de atac rusesc a tras cu rachete nedirijate asupra regiunii Sumî, anunță Serviciul de Stat al Gărzii de Frontieră din Ucraina.

Autoritățile ucrainene nu au anunțat victime.

UPDATE 16:55 În ultimele zile, rușii au intensificat ostilitățile în regiunea Zaporojie, a declarat pentru presa ucraineană președintele administrației din regiune, Aleksandr Staruh.

UPDATE 16:20 Astăzi, în zona Gostomel, a fost deschisă o trecere temporară care va asigura circulația rutieră către Kiev, Gostomel și Bucea prin Irpin. Pe această trecere se vor putea deplasa mașini, camioane și autobuze. Despre asta a anunțat curatorul direcției umanitare a armatei regionale de la Kiev, Aleksei Kuleba.

UPDATE 15:30 În Odesa, se instituție restricții de circulație. Restricțiile intră în vigoare pe 1 mai 2022, orele 22:00, până pe 3 mai 2022, la ora 05:00, anunță autoritățile locale. Astfel, oamenilor le este interzis să se afle pe străzi și în alte locuri publice, între orele menționate mai sus, fără permise și certificate special eliberate.

UPDATE 15:00 Numai în ultimele 24 de ore, trupele rusești au bombardat 17 localități din regiunea Donbas.

UPDATE 14:35 31 de persoane au fost evacuate vineri din orașul Popasna, regiunea Lugansk, anunță șeful administrației regiunii Serghei Gaidai.

UPDATE 14:00 A fost eliberat satul Russkaia Lozovaia de lângă Harkov, de pe autostrada spre Belgorod. Despre asta a anunțat de jurnalistul ucrainean Denis Kazanski pe canalul său Telegram.

UPDATE 13:00 Trupele ruse au bombardat de dimineață o școală din regiunea Lugansk.

UPDATE 12:00 Polonia a transmis Ucrainei 200 de tancuri T-72, transmite Poliskoe Radio.

De asemenea, printre armele pe care Ucraina le-a primit din Polonia se numără obuzierele autopropulsate 2S1 Gvozdika și lansatoarele de rachete multiple Grad. Polonia a furnizat, de asemenea, rachete pentru aeronavele MIG-29 și Su-27.

UPDATE 11:20 Autoritățile ucrainene susțin că de 23 de mii de soldați ruși u murit în Ucraina de la începutul războiului.

UPDATE 10:10 Un om a murit sub dărâmăturile casei bombardate de ruși în Kiev. Despre asta a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko. De asemenea, în urma atacului de joi asupra unui cartier al capitalei Ucrainei, zece persoane au fost rănite.

UPDATE 9:50 Ministerul britanic al Apărării – despre situația din Ucraina în dimineața zilei de 29 aprilie:

Bătălia pentru Donbas rămâne principala prioritate strategică a Rusiei și o modalitate de a-și atinge obiectivul declarat- de a asigura controlul asupra regiunilor Donețk și Lugansk.

Lupte deosebit de grele au avut loc în zona Lisiciansk și Severodonețk, cu încercări ale rușilor de a se muta spre sud de la Izium la Slaviansk.

Din cauza rezistenței acerbe a Ucrainei, Rusia a reușit să preia controlul doar pe zone mici și a suferit pierderi grele în acest proces.

