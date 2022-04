Serviciile secrete britanice susțin că forțele ucrainene au respins numeroase atacuri în Donbas, iar trupele ruse au obținut unele avansuri teritoriale

Forțele ucrainene au respins numeroase atacuri ale trupelor ruse în Donbas, iar rușii au suferit pierderi semnificative, chiar dacă au obținut unele avansuri teritoriale, menționează serviciile secrete britanice în raportul publicat duminică, 24 aprilie.

Principalele constatări ale serviciilor secrete britanice:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 April 2022



